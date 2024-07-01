印度新德里機場屋頂坍塌1死8傷

圖：新德里英迪拉.甘地國際機場28日屋頂坍塌，砸中地面上的汽車。／美聯社 中評社北京7月1日電／據大公報報導，印度首都新德里近日出現強降雨，英迪拉.甘地國際機場28日在暴雨中發生屋頂倒塌事故，造成至少1人死亡、8人受傷。就在前一天，印度中央邦的賈巴爾普爾機場同樣因暴雨發生屋頂倒塌事故，砸壞一名政府官員的汽車。兩宗事故再次暴露印度基建的脆弱性，反對黨借機批評莫迪政府腐敗。



新德里英迪拉.甘地國際機場28日發表聲明稱，由於一直下大雨，1號航站樓的部分屋頂於凌晨5點左右坍塌。機場外停放的數輛汽車被砸中，事故造成至少1人死亡，另有8人受傷。1號航站樓服務印度國內航班，出於安全考慮，該航站樓暫停所有出發航班至28日下午2點，值機櫃枱也暫時關閉。據報導，至少10個航班被取消，40個航班延誤。



據BBC報導，事發航站樓近期才完成大規模翻修，印度總理莫迪3月還出席了該航站樓的啟用儀式。莫迪將發展基建視為重要事項，此次事故引起民眾強烈不滿，反對黨也借機批評莫迪政府腐敗。印度官員辯解稱，發生事故的並非經過翻修的那一部分。



賈巴爾普爾機場航站樓27日也發生屋頂倒塌事故。當天上午11點30分左右，該機場航站樓屋頂雨篷無法承受暴雨積水的重量而倒塌，砸中一名政府官員的汽車，幸而未造成人員傷亡。