7月起，這些新規將影響華僑華人生活

外交部領事司微信公眾號“領事直通車”截圖。 中評社北京7月1日電／據中國僑網消息，7月將至，一批新規即將施行，涉及免簽政策、航班動態、旅遊新規等方面，與華僑華人生活息息相關。一起瞭解↓↓



–華社動態–



智利唐人街的首座“唐人街”文化牌樓將於當地時間6月30日舉行揭牌儀式。這座牌坊外觀不僅運用了中華文化的傳統元素，寄托了中智兩國人民之間的友好情誼。



7月26日19：30，巴黎奧運會將在塞納河上緩緩拉開序幕。本屆奧運會開幕式的設計別出心裁，不再遵循以往在體育場內開幕的傳統方法，來自各個國家和地區的代表團將乘坐船只，從東向西蜿蜒而行6公里，穿越巴黎市中心，途經數個奧運比賽場館，抵達埃菲爾鐵塔對岸的夏樂宮，而後進行奧運傳統儀式和表演。



美國加州州長紐森簽署多項新法案將於2024年7月1日正式生效。其中，保證金上限新法規定租房保證金不得超過一個月的租金。目前，許多華人居民在租房時面臨“押一付一”、“押二付一”甚至“押三付一”的情況，即除了第一個月的房租外，還需支付1到3個月的房租作為押金。新法的實施將大大減輕租客的經濟壓力，尤其是對於剛移居美國的華人家庭來說，這將使他們在租房時更加輕鬆和靈活。



從2024年7月1日起，新西蘭所有房產的明線測試時間從10年縮短為2年。“明線測試”是事實上的資本利得稅，按照現在的規定，所有房產衹有在買家持有超過10年再出售，才會免除對增值部分的徵稅。“明線測試”從字面上理解，10年就是“明線”。新西蘭房地產經濟學家認為，縮短明線測試利好房地產行業，會促進更多的成交。



–旅遊出行–



財政部等三部門發布公告，對自香港、澳門進境，年滿18周歲的居民旅客，攜帶在境外獲取的個人合理自用行李物品，總值在12000元以內（含12000元）的予以免稅放行。7月1日起，先行在羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、拱北、港珠澳大橋珠海公路等6個口岸實施。

