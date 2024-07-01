日本新一代主力運載火箭H3首次成功發射衞星

中評社北京7月1日電／日本宇宙航空研究開發機構1日發射H3火箭3號，成功將地球觀測衞星“大地4號”送入預定軌道。這是日本新一代主力運載火箭首次成功發射衞星。



新華社報導，宇宙航空研究開發機構直播畫面顯示，當地時間1日12時7分（北京時間11時7分）H3火箭3號從日本南部鹿兒島縣種子島宇宙中心升空。發射後約16分30秒，火箭和衞星分離。隨後，衞星進入高度約620公里的太陽同步準回歸軌道。



“大地4號”是一顆雷達衞星，它是現役陸地觀測技術衞星“大地2號”的後繼衞星。“大地4號”在3米的高分辨率下觀測寬度從50公里增至200公里，觀測整個日本的頻率也從一年4次增加至20次。



“大地4號”將用於災害情況觀測和監測地殼變動等，以期盡早發現與災害相關的火山活動、地基下沉、滑坡等情況。此外，“大地4號”還將用於森林資源管理、海洋和氣候研究等。



日本原計劃2023年發射“大地3號”衞星，但新一代主力運載火箭H3（試驗1號）發射失敗，導致衞星被毀。今年2月，H3火箭（試驗2號）再次嘗試發射，雖然獲得成功，但當時為保險起見，只搭載了一顆模擬衞星和兩顆超小型衞星。



日本現役主力運載火箭H2A于2001年投入使用，並將於2024財年內退役。按計劃，日本將從2025財年起完全切換至H3火箭。日本政府希望，運載能力更強、發射成本更低的H3火箭有能力參與到國際商業衞星發射競爭中。