中評社北京7月1日電／據央視新聞報導，按照老撾新聞文化旅遊部部長此前簽發的文件，當地時間7月1日，老撾對中國遊客免簽政策正式生效。



根據文件內容，老撾對通過老撾旅遊公司組織、持普通護照的中國內地（大陸）及港澳台遊客實施15天免簽政策。文件要求，行程需由老撾旅遊公司組織並獲得老撾新聞文化旅遊部及移民局的許可。



該政策有效期至2024年12月31日。