劉德華獲頒銀紫荊，胡楓龍貫天獲銅紫荊

中評社北京7月1日電／據大公網報導，今年的授勳名單之中有不少演藝界名人。著名歌手兼藝人劉德華，獲頒授銀紫荊星章，從影超過70年、現年92歲的“修哥”胡楓及著名粵劇演員、八和會館理事會主席龍貫天（原名司徒旭），分別獲頒授銅紫荊星章。



劉德華從事演藝事業超過四十年，在娛樂界享譽盛名，被譽為香港樂壇“四大天王”之一，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於2024年當選中國電影家協會副主席。政府讚揚劉德華，多年來熱心公益，支持殘疾人士體育發展，並創立慈善基金支援弱勢社群，貢獻甚豐，頒授銀紫荊星章。



胡楓原名胡繼修，故昵稱“修哥”，是本港最受歡迎的演員之一。政府讚揚“修哥”，過去70年曾參演數以百計的電影及電視劇，演繹不少深入民心的角色，不論在業界和社會都備受尊敬及愛戴。此外，“修哥”也致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多，故獲頒授銅紫荊星章。



“修哥”昨日回復《大公報》表示，對獲獎感到很開心，又透露除了拍戲拍劇，公餘時間也會到安老院舍採訪“老友記”，節日時跟隨義工一起派發應節食品，希望長者們獲得歡樂。性格謙厚的他表示，自己對社會的貢獻仍然未夠，所以也感到“少少慚愧”。



著名粵劇演員龍貫天，也獲頒授銅紫荊星章。政府讚揚，龍貫天多年來參演多齣大型粵劇表演，對本港粵劇界貢獻良多，作為香港八和會館主席，致力推動粵劇藝術承傳，培育青年粵劇演員，傾囊相授其粵劇表演技巧、傳統知識和舞台經驗。