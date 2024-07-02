﻿波音飛船頻現故障，美國太空人難返地球

中評社北京7月1日電／據大公網報導，綜合CNN、路透社報導 美國波音公司的（Boeing）太空飛船“星際客機”（Starliner）問題不斷，兩名美國太空人返回地球的時間一再押後，迄今已在國際空間站（ISS）滯留了三個星期。美國太空總署（NASA）表示，“星際客機”飛船返航時間將繼續推遲，最快7月2日會在美國新墨西哥州進行推進器測試，試圖解決問題，但目前還不能給出確定返航日期。



經歷多次延期後，波音的“星際客機”飛船於6月5日進行首次載人試飛，攜兩名美國太空人巴裡.威爾莫爾和蘇尼.威廉姆斯升空，6月6日飛抵國際空間站。飛船原本計劃14日脫離國際空間站返回地球，但由於試飛期間出現的推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲，早前宣布的6月26日返回地球日期，將再次推遲，未有確切的時間表。



NASA商業載人項目經理斯蒂克透露，NASA工程師團隊最早將於7月2日開始，在美國新墨西哥州白沙導彈靶場對“星際客機”的推進器技術進行一系列地面檢查和測試，這可能需要花費數周時間，測試完成之後，才會研究“星際客機”的著陸計劃。



NASA將與波音一起繼續對“星際客機”推進系統出現的問題進行研究。因此，在相關測試完成之前，不能給出具體的返航日期。