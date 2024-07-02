半年逾4000億湧入A股ETF

中評社北京7月1日電／據中國證券報報導，上證指數3000點作為A股市場關鍵點位，向來備受關注。6月下旬以來，隨著上證指數回到3000點附近，大資金迅速出動。近日，滬深300ETF多次出現盤中異動，成交持續大幅放量。加上今年1月下旬至2月中旬的大資金入市潮，今年以來A股ETF獲資金淨流入已經超過4000億元，已接近2023年全年的資金淨流入規模。



關鍵點位迎來巨量資金



神秘大資金又有新動向。Wind數據顯示，6月21日至6月28日，已有511億元資金借道A股ETF入市，主要流向大資金較為偏好的滬深300ETF，包括華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF等。



其中，華泰柏瑞滬深300ETF獲資金淨流入154.7億元，成為本輪被“加倉”最多的基金品種。大資金抄底，也讓華泰柏瑞滬深300ETF這只全市場規模最大的非貨公募基金規模率先突破2200億元，達2218.24億元。其餘三只大型滬深300ETF獲資金淨流入均超過50億元，此外，中證500、中證1000、“雙創”相關中小盤ETF也獲得部分資金加倉。



這已是今年以來第二輪大資金加倉潮。今年1月下旬至2月中旬市場快速調整期間，大資金就開啟了加倉模式，數千億資金入市。Wind數據顯示，今年以來，A股ETF合計獲資金淨流入已高達4026億元，源源不斷的資金流向多只寬基指數ETF，包括滬深300ETF、中證500ETF、中證1000ETF等。



今年以來，滬深300ETF成為吸金王。僅易方達滬深300ETF一只就獲資金淨流入869.3億元，華泰柏瑞滬深300ETF獲淨流入775.99億元，嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF獲淨流入均超過500億元。



以滬深300、上證50、中證500為代表的寬基ETF，成為資金抄底的主要選擇。從歷史數據來看，底部買寬基是更為簡單有效的布局策略。華夏基金認為，今年以來，在A股市場走勢偏弱的大背景下，大量資金入場增持寬基ETF，向市場傳遞積極信號，有效提振了市場情緒和風險偏好。



科創板有望迎增量資金



回顧2023年10月以來的ETF加倉潮，滬深300ETF始終是資金心頭好。華夏基金表示，滬深300作為寬基指數代表，一方面覆蓋行業夠“寬”，風格均衡。中長期資金入市首要任務是樹信心，選擇足夠“寬”的指數，覆蓋行業多且均衡，同時包含權重龍頭股在內，能夠起到帶動整個市場投資情緒的作用。另一方面，寬基品種容量大，風險相對可控，拉長時間看，最大回撤和波動性都相對行業主題類窄基更小。此外，寬基品種能分享經濟向上的貝塔收益，在小市值、題材抱團等風格演繹到極致後，目前A股大盤寬基指數的估值已調整至歷史相對低位，性價比高，同時有一定的修復預期。



相較滬深300ETF，近日雙創ETF的資金淨流入並不算多，但與以往相比，也出現積極變化。6月21日以來，多只創業板、科創板ETF獲資金淨流入均超過5億元。華泰柏瑞基金認為，近期科創板表現強勢，一方面是權重行業電子短期呈現強勢；另一方面，相關政策預期提升了投資者的預期，監管層對科創板表現出鼓勵和呵護態度。從增量資金的角度來看，機構網下申購需科創板底倉以及科創板ETF納入基金通等舉措都可能帶來正向反饋，其中前者的影響或更大。