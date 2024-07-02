澳門研討保護及傳承文獻遺產

中評社北京7月1日電／據海外網報導，“澳門文獻遺產與世界記憶國際研討會——傳承及當代意義”28日舉行，多名國內外專家學者圍繞2016年入選聯合國教科文組織《世界記憶（亞太區）名錄》、2023年入選《世界記憶（國際）名錄》的澳門功德林寺院文獻遺產，探討保護和傳承等議題，宣傳澳門文獻遺產的世界意義，擦亮澳門文化之城“金名片”。



國家檔案局副局長林振義表示，中國目前列入亞太地區名錄的檔案遺產有17項，澳門占其三，包括天主教澳門教區檔案文獻（16至19世紀）、清代澳門地方衙門檔案（1693年至1886年）、澳門功德林寺院檔案文獻（1645年至1980年）；列入世界記憶名錄的有15項，澳門占其二，這是值得澳門驕傲和自豪的成績。



聯合國教科文組織（UNESCO）世界記憶項目國際咨詢委員會秘書長法克森.班達指出，UNESCO的世界記憶項目重點在於文獻遺產。從當代意義來說，以虛擬和數字形式產生並保存的文獻，構成知識創造和傳承的主要手段，對人類文明和社會領域均產生影響。



澳門城市大學副校長周萬雷指出，2016年在國家檔案局支持下，澳門城市大學成立了全球首個世界記憶學術中心——澳門學術中心，相繼開展學術研究、展覽展示、研討交流、宣傳培訓、走進校園等活動，對文獻保護與傳承做了大量工作，有力推動了澳門文獻檔案事業發展和國際學術交流。也提升了澳城大與世界的互動和聯繫，促進了教育與研究發展。



UENSCO世界記憶學術中心協調員、澳門文獻學會理事長楊開荊介紹，功德林寺院文獻有3000多種6000件，包括珍貴古籍、手稿、名人書信、字畫、貝葉經等佛教經典、檔案資料，見證了嶺南地區首家女子佛教學院的誕生和發展，具有重要的歷史意義。



本次研討會由澳門城市大學澳門世界記憶學術中心、銀河娛樂集團、澳門無量壽功德林寺院、鏡湖醫院慈善會、澳門文獻信息學會聯合舉辦。