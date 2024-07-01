韓軍：朝鮮今射兩枚彈道導彈 一枚或發射失敗

中評社香港7月1日電／韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（聯參）1日表示，朝鮮當天凌晨向東北方向發射了兩枚彈道導彈。軍方初步研判，一枚正常飛行後落入淸津市近海，另一枚在非正常飛行狀態中墜落于平壤市附近。



聯參當天向國防部跑口記者團發送短信稱，軍方當天凌晨5時5分和15分許分別探測到朝鮮從黃海南道長淵郡一帶向東北方向發射各一枚短程彈道導彈。第一枚和第二枚分別飛行了600多公里和120多公里，韓美正在縝密分析導彈的具體參數。軍方在朝鮮發射導彈後隨即加以追蹤和監視，與美日共用朝鮮射彈情報。



韓軍認為，朝鮮當天所射兩枚導彈可能均為有朝版“伊斯坎德爾”之稱的“火星-11”型（KN-23）短程彈道導彈。朝鮮去年3月14日在黃海南道長淵郡一帶發射了兩枚“火星-11”型導彈，飛行約610公里。鋻於兩次試射地點、射程、標的（淸津市近海）相同，而且朝鮮同時發射兩枚型號不同的導彈可能性較低，當天所射兩枚導彈中射程短的一枚疑似發射失敗。



聯參公報室室長李誠俊在國防部例行記者會上表示，第一枚導彈正常飛行600多公里，但第二枚導彈可能在發射初期就出現飛行異常。若該導彈在空中爆炸，其殘骸可能墜入內陸地區。由於該導彈飛行120多公里後從雷達上消失，難以確認具體落點，但可能墜入平壤方向。離黃海南道長淵郡以東北120公里處屬於平壤市東部地區。



不過，軍方不排除朝鮮試射新型近程彈道導彈（CRBM）的可能性。李誠俊表示，須考慮朝鮮試射新型導彈、導彈飛行異常等多種可能性。若射程短的第二枚導彈為短程導彈，其射高未達到正常水準。



這是朝鮮時隔5天再次發起彈道導彈挑釁。鋻於朝鮮向俄羅斯提供用於攻擊烏克蘭的“火星-11”型導彈，此次試射或旨在測試對俄出口的導彈性能，也不排除反制韓美日首次實施的多域聯演“自由之刃”（Freedom Edge）的可能性。



聯參表示，朝鮮發射導彈是對韓半島和平與穩定構成嚴重威脅的公然挑釁，韓方對此予以強烈譴責。韓軍將在穩固的韓美聯防態勢之下嚴密關注朝鮮的各種動向，保持可應對朝鮮任何挑釁的壓倒性力量和態勢。