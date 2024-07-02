李家超：今年香港經濟預計增長約3%左右

中評社北京7月1日電／據澎湃新聞網報導，“今天是中華人民共和國香港特別行政區成立二十七周年的大日子，也是本屆政府上任的兩周年；今年是中華人民共和國成立七十五周年，意義重大。”7月1日，香港特區行政長官李家超在香港會議展覽中心致辭時說。



回顧上任這兩年，李家超表示，本屆特區政府推出的不少政策已愈見成效，包括建立了“以結果為目標”的實幹團隊，團結社會，共建香港；完善了地區治理，全面落實“愛國者治港”原則；重視房屋問題，成立“解決㓥房問題”工作組，“精準扶貧”；推出鼓勵生育的組合拳；關注勞工權益，最低工資由“兩年一檢”改為“一年一檢”；大規模招商引才引資，至今已經有12萬人才到港；將市面搞活起來，增加人氣，帶動財氣等等。



展望未來，李家超表示，特區政府將在三大方面全力工作：



第一，全力發展經濟，聚焦改善民生。過去兩年，香港成功扭轉了經濟負增長的困局。本地生產總值由2022年的3.7%負增長，轉為2023年的3.3%正增長，預計今年全年的正增長會在2.5%至3.5%之間。這兩年間市民收入增加，全職雇員收入中位數從兩年前的每月約21000港元上升至今年首季的23500港元，增加了2500港元，增長了11%。



第二，強化自身優勢，發掘新增長點。除了鞏固金融、貿易、航運、物流、專業服務等傳統優勢產業外，香港亦要開拓國內國際雙循環所帶來的龐大機遇；發展“總部經濟”，發揮金融服務優勢，擴大與內地金融巿場的互聯互通；大力發展創新科技，發展新質生產力，以產業導向為原則，推進“新型工業化”、醫藥研發、新能源交通等新興策略產業發展；並推動文化創意產業等。另外啟德體育園在今年年底落成，在推動香港體育發展之餘，也將帶動文化、娛樂、旅遊等相關產業發展，對香港中外文化藝術交流中心的競爭力有直接提振作用。