辦的是案子　守的是民心

圖為李海榮（中）正在與同事討論相關案件。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京7月1日電／據中國紀檢監察報報導，雲南省西雙版納傣族自治州紀委常委、監委委員李海榮日前到抵邊鄉鎮開展監督回訪，當地群眾高興地向他介紹跨境走私“保護傘”被查處後的市場形勢：“我們養殖戶的牛可以正常售賣了，價格也上來了，再也不用擔心被走私牛擾亂市場了。”這是李海榮查辦的多起公職人員為跨境走私充當“保護傘”案之一，也是一起典型的“骨頭案”。



轉隸到州紀委監委以來，李海榮一直堅守在辦案一線。面對錯綜複雜的案情，他頑強拼搏、攻堅克難，回應社會關切、還原事實真相；面對鋌而走險的腐敗分子，他毫無畏懼、動真碰硬，始終堅持人民至上、堅決維護群眾利益，讓人民群眾切實感受到公平正義就在身邊。2022年9月，李海榮受到中央紀委國家監委嘉獎。



辦案一線的“主心骨”



提起李海榮，同事們的一致印象是業務精通。業務精通的背後，則是他對業務知識堅持不懈地學習與鑽研。多年以來，李海榮一直保持讀書學習和記筆記、寫心得的習慣。他厚厚的一摞筆記本密密麻麻記滿了辦案要點、各種學習體會。



2018年，李海榮從州人民檢察院轉隸到州紀委監委。因承辦留置案件，他長年駐扎在辦案點。無論工作多麼忙，每周四晚八點，他都雷打不動地帶領專案組一起學習政治理論和業務知識，並通過知識對抗賽、微型黨課等豐富多彩的學習形式，推動學習入腦入心、見行見效。專案組的同志說：“有海榮同志在，我們就有了‘主心骨’。”



2021年12月，雲南省委巡視組指出景洪市的某房地產項目超出機場淨空限高問題長期整而未改、抓而不實。



李海榮帶領專案組認真研判案情，逐漸打開案件突破口。他們對該公司項目建設、房產銷售等業務開展全面調查，發現該公司的一些項目審批不符合法律規定。以此為切入點，查實了該公司實際控制人以行賄手段收買相關公職人員進行違規審批等違紀違法行為，並順藤摸瓜查處相關公職人員30餘名，其中，包括猛臘縣委常委、縣政府常務副縣長王某。



在辦案過程中，李海榮帶領專案組進一步摸清當地政治生態的“污染因子”，積極推動以案促改，全面肅清當地土地出讓、房地產建設項目等領域的不正之風和系統性腐敗問題，斬斷“圍獵”與被“圍獵”的利益鏈。

