中纪委評論：進一步健全全面從嚴治黨體系

中評社北京7月1日電／據中央紀委國家監委網站：“進一步健全要素齊全、功能完備、科學規範、運行高效的全面從嚴治黨體系。”6月27日下午，習近平總書記在主持中共中央政治局第十五次集體學習時發表的重要講話，深刻總結黨的十八大以來我們黨構建起的全面從嚴治黨體系，深刻闡述健全全面從嚴治黨體系的指導思想、目標任務、實踐要求，對推動新時代黨的建設新的偉大工程向縱深發展具有重大指導意義。



健全全面從嚴治黨體系是一項事關全局的開創性工作。黨的十八大以來，習近平總書記帶領全黨以前所未有的決心力度推進全面從嚴治黨，不斷深化對自我革命規律的認識，創造性提出一系列具有原創性、標誌性的新理念新思想新戰略，形成習近平總書記關於黨的建設的重要思想和習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，指引黨的建設這項偉大工程不斷深化發展。把黨的政治建設作為黨的根本性建設，始終擺在首位，推動全黨緊密團結在黨中央周圍；把思想建設作為黨的基礎性建設，用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，使黨員、幹部補足精神之鈣；開展史無前例的反腐敗鬥爭，成功走出一條中國特色反腐敗之路……在黨的創新理論指引下，我們黨取得了一系列理論創新、實踐創新、制度創新成果，構建起全面從嚴治黨體系。放眼全球，沒有任何一個政黨能像中國共產黨如此嚴肅認真地對待自身建設，如此高度自覺地以科學的態度、體系化的方式推進自我革命，彰顯了我們黨的顯著優勢和引領時代的制勝之道，開辟了百年大黨自我革命新境界。



全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。歷經新時代全面從嚴治黨的偉大實踐，黨在革命性鍛造中更加堅強。同時也要清醒看到，全面從嚴治黨還遠未到大功告成的時候，黨面臨的“四大考驗”、“四種危險”長期存在，黨內“四個不純”突出問題依然存在，腐敗滋生的土壤和條件尚未根除。全黨必須永葆“趕考”的清醒和堅定，自覺從事關黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的高度看待全面從嚴治黨，將其作為黨的長期戰略、永恒課題，以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑，不斷把新時代黨的建設新的偉大工程推向前進。

