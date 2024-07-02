中評社北京7月2日電／網評：美國應對阿富汗問題承擔歷史責任



來源：新華社



6月30日至7月1日，第三次聯合國阿富汗問題會議將在卡塔爾首都多哈舉行，阿富汗臨時政府已確認與會。阿富汗國內外輿論呼籲，有關各方應為幫助阿富汗應對發展難題、融入國際社會採取更多有力行動，特別是因其軍事干涉給阿富汗人民製造了巨大災難、留下了嚴重創傷的美方，更須在會上拿出誠意，切實承擔起歷史責任。



2021年5月2日，美軍士兵在阿富汗赫爾曼德省一處軍事基地降下美國國旗。當日，美軍向阿富汗國民軍移交這處軍事基地。美國和北約軍隊5月1日起正式開始撤離阿富汗，計劃在9月11日前撤完。



2021年8月，美國倉促結束長達20年的阿富汗戰爭，留下滿目瘡痍。時至今日，阿富汗經濟困難重重，基礎設施難以重建，人民生活困頓。美國總統拜登曾就美軍撤出阿富汗發表講話稱：“我們前往阿富汗不是為了建設這個國家。自行決定自身的未來和如何管理自己國家是阿富汗人民的權利和責任。”美方言語間試圖撇清戰後責任，這等說辭不能服眾。美國入侵阿富汗20年，奪去了包括3萬多平民在內的17.4萬阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人淪為難民。阿富汗卡丹大學國際關係學者賈拉勒·巴茲萬認為，美國離開了阿富汗，但在道義和現實上都擺脫不了責任。美國要幫助阿富汗解決嚴重的糧食不安全、醫療衛生條件落後、境內流離失所者增加等問題，對受戰爭影響的阿富汗人民進行賠償。