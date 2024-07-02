中評社北京7月1日電／網評：中國大運河，傳承千年文化韵致



來源：人民網 作者：孟哲



縱貫南北、連通大江大河，促進了不同地域間經濟和文化的交流、溝通和融合，一批批的中國水利專家運用卓絕的勇氣和智慧創造了一條世界上開鑿最早、規模最大的運河——中國大運河。它的誕生反映出中國人民高超的智慧、決心和勇氣，以及東方文明在水利技術和管理能力方面的傑出成就。



中國，這片古老的土地承載著太多的歷史與文化。每一寸土地，每一條河流，每一座山峰，都仿佛在訴說著千年的往事。行走在這片熱土上，我們能感受到中華民族的脈搏，聆聽到歷史的回聲。而其中，大運河作為一條承載著無數歷史傳說與記憶的重要水道，無疑是探索“何以中國”這一問題時不可忽視的重要線索。大運河，作為世界上最長的人工河流，它的建設體現了古代中國人民的智慧和勤勞，是中國歷史的見證者，文化的傳承者。



大運河蜿蜒3200公里，是中國古代工程技術的輝煌成就，它貫穿南北，連通古今，是中華民族勤勞與智慧的象徵。大運河不只是一條水上通道，更是中國古代文明的璀璨標誌。無數的商船和客舟曾在這條河流上往來穿梭，帶著各地的珍饈特產與多彩文化，將各地緊緊地聯繫在一起，為南北之間架起了一座文化的橋梁，極大地豐富了中華文化的內涵。