中評現場：2024京台青年籃球友誼賽開幕

2024京台青年籃球友誼賽開幕（主辦方供圖） 中評社北京7月2日電（助理記者 馬一鳴）7月1日，“躍動京台 青出於籃”2024京台青年籃球友誼賽在北京地壇體育館成功開幕。本次活動由東城區政府主辦，東城區台辦、東城體育局、共青團東城區委、北京台資企業協會共同承辦。作為2024兩岸青年峰會系列活動之一，此次友誼賽旨在以籃球為媒，搭建北京和台灣高校學生交流的平台。來自清華大學、北京航空航天大學、華北電力大學、在京台青、東城青年和台灣高雄師範大學、義守大學、世新大學籃球隊的8支球隊參賽，市台辦、東城區等單位負責人以及在京台灣青年、東城區中小學生約600人參加活動。



當日上午，2024京台青年籃球友誼賽在“典躍舞團”的熱舞中拉開序幕。東城區副區長王智勇向從台灣遠道而來的高校籃球隊員們表示熱烈歡迎，鼓勵兩地青年以本次友誼賽為平台，互學互鑒、相依相伴、同心同行，促進交流交往交融，歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。前中國女籃隊長宋曉波、北京首鋼籃球俱樂部隊長翟曉川來到現場，與京台球員們熱情互動，並向球員代表們贈送了簽名球衣。市台辦副主任張磊宣布比賽開始並為首賽開球。



中評社記者注意到，北京電視台體育節目主持人魏祺的專業解說，與現場激烈的比賽相得益彰，讓京台青年直呼過癮。世新大學校友會理事長陳錦祥表示，兩岸體育交流非常重要，除了彼此的認知瞭解外，對兩岸未來的合作有很大的幫助。“我覺得兩地只要有互動，將來就能夠慢慢融合在一起，畢竟我們同根同源，都是中華民族，”他說。此外，他認為體育方面的交流是一個很好的開始，未來不僅僅是體育賽事，還會有更多的往來和合作，對於台灣年輕人來說，大陸是一個潛力巨大的新型發展市場，台青來大陸能夠得到更多的發展機會。



北京首鋼籃球俱樂部隊長翟曉川在接受採訪時介紹了台灣球隊的優勢和特點，他表示，台灣球隊的球員技術嫻熟，且有很好的大局觀。“我們非常青睞於台灣隊伍的一些後衛、前鋒，我們球隊現在也有台灣的球員，他們的籃下技術非常扎實，這些會給我們帶來很大的幫助。”他說。



據悉，7月4日，台灣高校球員還將應邀到北控俱樂部體驗實習，並與北控專業運動員同訓交流，去年參加友誼賽後簽約北控俱樂部的台灣青年林彥廷將分享其在京工作、生活經歷感受。友誼賽結束後，台灣青年球員還將參訪北京文化科技企業，感受北京經濟社會發展成就。

