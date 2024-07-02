嚴剛答中評：對香港發展非常有信心

香港特區立法會議員嚴剛（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月2日電（記者 盧哲）香港特區政府1日上午舉行升旗儀式和酒會，慶祝香港回歸祖國27周年。香港特區立法會議員嚴剛在此間接受中評社記者採訪時表示，肯定本屆政府的工作，對未來香港特區各方面的發展非常有信心。



香港特別行政區成立二十七周年酒會當日在香港會議展覽中心舉行，嚴剛對中評社記者談到自己出席活動的感受時說，本屆政府在李家超特首的帶領下，香港各項工作抓得有聲有色。民生方面推出了多項有效的政策，特別關注老百姓上樓難的問題；教育方面，在複雜的國際環境下，教育競爭力還在進步；在迎接挑戰方面，政府是迎難而上的。“外界很多聲音在關注香港金融中心的地位是否受到衝擊，當然面臨的困難肯定有，但我認為香港正逐漸回到它應有的地位。”嚴剛說，接下來，正如特首提到的，香港的機遇大於挑戰，香港進入“由治及興”的新階段，要凝心聚力打造“八大中心”尤其是創科新區，“要把特區做成灣區在科創引領發展的一個高地，我覺得我對於特區的各方面的發展還是非常有信心的。”



嚴剛表示，本屆政府任期剛滿兩年，期望在五年期滿的時候，能看到特首說的以結果為導向的整個特區會煥發新的活力，“我也相信香港這顆東方之珠在中央的堅定支持下一定能夠煥發新的風采。”



另外，對於中央將再送贈一對大熊貓給香港，嚴剛表示非常期待。“剛剛聽到特首宣佈中央將送贈一對大熊貓給香港，非常感謝中央政府對香港特區的關心和支持，我聽了非常振奮，也非常期待。”他說，相信香港的小朋友們會更是雀躍，平時又多了和活“國寶”近距離接觸的難得機會，這也將為香港市民帶來更多的歡樂。他建議特區政府可以發動廣大市民參與征集大熊貓的命名，相信會是一個歡樂溫馨的互動過程。嚴剛表示，隨著中央惠港措施的不斷推出，香港也定將迎來更加繁榮發展的新機遇。





