中評花絮：慶回歸酒會嘉賓合影點讚 歡笑滿溢

出席嘉賓合影“點讚”，個個笑容滿面（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月2日電（記者 盧哲）香港特別行政區成立二十七周年酒會7月1日上午在香港會議展覽中心舉行。香港特區行政長官李家超在酒會致辭時表示，未來會繼續帶領政府全力拼經濟、謀發展、惠民生，為市民謀更好生活。



中評社記者在現場看到，來自香港各界的數百位嘉賓喜氣洋洋出席酒會，在交流環節互相招呼一同自拍、合影，並且許多人都比出了“點讚”的手勢，為特區點讚。會場內歡笑滿溢，氣氛熱鬧融洽。