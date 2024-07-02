香港舉行特區成立二十七周年酒會

（左起）中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春、中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長董經緯、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄、全國政協副主席梁振英、香港特區行政長官李家超、終審法院首席法官張舉能、署理政務司司長卓永興、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國資深大律師、立法會主席梁君彥和行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀主持祝酒儀式。（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月2日電（記者 盧哲）香港特別行政區成立二十七周年酒會7月1日上午在香港會議展覽中心舉行。香港特區行政長官李家超在酒會致辭時表示，未來會繼續帶領政府全力拼經濟、謀發展、惠民生，為市民謀更好生活。



當天上午8時，灣仔金紫荊廣場舉行了莊嚴隆重的升旗儀式。升旗儀式結束後，全國政協副主席梁振英、香港特區行政長官李家超、香港中聯辦主任鄭雁雄，駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊負責人以及社會各界人士等觀禮嘉賓移步香港會議展覽中心出席香港回歸祖國27周年慶祝酒會。



酒會首先由13位青年鼓手和3位舞蹈演員開場，在激昂雄壯的鼓點聲中展示了主題為“鼓舞龍騰慶回歸”的表演。在全場唱國歌之後，酒會播放視頻回顧了本屆特區政府在第二年任期內的主要成果。



隨後，李家超上台致辭。李家超說，今天是中華人民共和國香港特別行政區成立二十七周年的大日子，也是本屆政府上任的兩周年；今年是中華人民共和國成立七十五周年，意義重大。兩年前的今天，習近平主席在這裡發表重要講話，對香港提出“四個必須”、“四點希望”，成為我的施政藍圖。兩年來，我們貫徹習近平主席對香港作出的系列重要講話精神，在共同努力之下，本屆政府推出的不少政策已愈見成效。