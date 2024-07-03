中評智庫：郭至君論香港國際化與青年國際觀

中評社助理總編輯兼中評智庫基金會研究員郭至君（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港7月3日電（記者 尹子）第十五屆中評青年論壇6月19日上午在香港總部舉行，中評社助理總編輯兼中評智庫基金會研究員郭至君主持論壇並發言，從大變局時代下的香港國際化與青年國際觀如何提升方面談了自己的看法。郭至君說，世界已進入“百年未有之大變局”，全球範圍都在發生不同以往的深刻變化。逆全球化、民粹主義、政治極化、社會分裂、意識形態辯論、戰爭與和平之問等等，我們所處的世界正以前所未有的方式變化著，變局範圍之宏闊、程度之深刻、影響之久遠，都十分突出。在這樣的大變局下，香港這個有著中西文化深厚交融的歷史背景的國際都市，也受到深刻影響，特別是在2019年的修例風波與其後三年的新冠疫情度過后，香港發生了質的變化，也促使我們生活在香港的青年人們思考這座城市在大變局下的新任務和新使命。



首先，世界已進入百年未有之大變局，郭至君認為，香港受到了深刻影響，但同時也承載著新的歷史使命。



郭至君說，何謂大變局？大變局的本質是國際力量的對比變化，是從事實上“一家獨大”的單極世界向協同共治的多極世界的逐漸轉變，而這其中，就不得不提到中美兩國之間的關係變化。眾所周知，中國是一個正在崛起的新興大國，中國自己選擇了適合本國國情且與美國完全不同的社會制度進行發展，而美國是一個正在從巔峰下行的超級大國，這符合目前“東升西降”的地緣政治格局演變與國家的生命週期規律。而且我們也越來越發現，中美兩個大國在對待全球化和多極世界的態度和戰略方面也有著截然不同的處理方式：中國選擇的是捍衛全球化，堅持真正的多邊主義，成為世界多極化進程中的一支重要力量；美國則是強調其最優先地位，拉攏構築所謂有些相同價值觀的“小圈子”，並力爭維持一個已經不復存在的單極秩序。作為世界上最重要的兩大國家，中美關係與百年大變局的聯繫緊密，很大程度上甚至可以說，中美關係是牽動百年大變局走向的核心因素，中美兩國的一舉一動都影響著整個世界。

