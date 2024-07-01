中美就同步調整駐對方使領館領區劃分達成一致

中評社北京7月1日電／據中國駐美國大使館：關於中國駐美國使領館領區調整的公告



經雙方協商，中美兩國就同步調整駐對方國家使領館領區劃分事達成一致。調整後的中國駐美國使領館領區為：



中國駐美國大使館領區：



華盛頓哥倫比亞特區、馬里蘭州、弗吉尼亞州 、希沃特吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、肯塔基州、田納西州、特拉華州



代管原中國駐休斯敦總領館領區：亞拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、佐治亞州、路易斯安那州、密西西比州、俄克拉荷馬州、得克薩斯州、波多黎各



中國駐紐約總領館領區：



康涅狄格州、緬因州、馬薩諸塞州、新罕布什爾州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、佛蒙特州、羅得島



中國駐舊金山總領館領區：



北加利福尼亞州、阿拉斯加州、內華達州、俄勒岡州、華盛頓州、愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州



中國駐洛杉磯總領館領區：



南加利福尼亞州、亞利桑那州、新墨西哥州、猶他州、科羅拉多州、夏威夷、太平洋島嶼



中國駐芝加哥總領館領區：



伊利諾伊州、印第安納州、艾奧瓦州、堪薩斯州、密歇根州、明尼蘇達州、密蘇里州、威斯康星州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州



自本公告發布之日起，中國駐美國使領館將在上述各自領區執行領事職務，特此公告。