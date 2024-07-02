台青答中評：希望增進兩岸交流以球會友

世新大學球隊合影（主辦方供圖） 中評社北京7月2日電（助理記者 馬一鳴）7月1日，“躍動京台 青出於籃”2024京台青年籃球友誼賽在北京地壇體育館開幕。據悉，作為兩岸青年峰會系列活動之一，此次友誼賽以籃球為媒，為京台兩地的青年人搭建了交流和溝通的平台。此次活動有來自清華大學、北京航空航天大學、華北電力大學、在京台青、東城青年和台灣高雄師範大學、義守大學、世新大學的8支籃球隊參賽。中評社記者在比賽現場對來自台灣的青年球員進行了採訪，他們表示，希望能借此次籃球友誼賽，增進與大陸球友的交流，能夠以球會友。



比賽開始前和上午場結束後，中評社記者向現場球員提問到，參加此次京台青年籃球比賽有什麼感受，大陸球隊與台灣相比有何不同？



來自北京台青隊的球員張覺仁表示，自己已經是第三次參加兩岸籃球賽了，第一次參加時是和東城青年一起交流，從去年開始有來自兩岸的更多的大學的學生一起參加活動，這讓兩岸的交流更加頻繁，同時也讓大家彼此間有了更深的認識，以球會友。因此，他認為此次活動非常有意義。



上午場次的比賽結束後，來自台灣世新大學的球員代表張俊生向中評社記者說道，自己是第一次來北京，與參賽隊伍互相之間也並不熟悉，因此是抱著學習的心態來與大陸青年球友交流，也希望自己能在交流中進步。他表示上午場次的比賽打得非常快樂和過癮，在場上大家都專注於比賽，希望在場下能有機會和大陸隊伍的球員交朋友。



在談到對北京這座城市的感受時，他說：“北京很大，因為我們在台灣一個很小的地方，這裡的人也很熱情，讓我感覺到這是一個非常有溫度的地方。”此外，談及台灣球隊和大陸球隊的不同時，他指出，台灣的隊員比較瘦，而大陸的隊員非常壯實，“我們和他們打球需要用更多的力氣，體力消耗很快。”他說。