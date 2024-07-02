李家超七一致辭：事者，生於慮，成於務

香港特區行政長官李家超致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月2日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超7月1日在香港會議展覽中心出席香港特別行政區成立二十七周年酒會時致辭表示，兩年來，本屆政府貫徹習近平主席對香港作出的系列重要講話精神，在共同努力之下，本屆政府推出的不少政策已愈見成效。李家超表示，政府會繼續敢於擔當、善作善成，帶領社會各界共同努力，在這個經濟轉型期創新求變，發揮善拼敢贏的精神；主動把握機遇，發揮優勢，讓市民獲到實實在在的得益。



李家超在致辭中說，香港已走出疫情全面恢復通關，今年完成了香港基本法第23條立法的憲制責任和歷史使命，完善地區治理，全面落實“愛國者治港”原則，十八區關愛隊也在不同層面幫助市民，特區政府積極發展經濟改善民生。



李家超說，感謝中央對香港的支持和厚愛，推出多項惠港措施，包括增加十個“個人遊”城市；深化內地與香港金融合作的多項新舉措，尤其支持內地龍頭企業來港上市；和日前公布的提高內地居民旅客行李物品免稅額度等。感謝中央再向特區贈送一對大熊貓。這對大熊貓會在幾個月後來到香港，香港會立刻展開準備工作迎接，相信這對大熊貓將為這座城市帶來歡笑和喜悅。



李家超表示，展望未來，特區政府將在三大方面全力工作：全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。他說，今日的香港機遇與挑戰並存，但機遇遠遠大於挑戰，特區政府會繼續敢於擔當，帶領社會各界共同努力，在經濟轉型期創新求變，發揮善拼敢贏的精神。



以下是致辭全文：