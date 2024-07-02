李家超：中央將再向香港送贈一對大熊貓

李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月2日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超7月1日在香港特別行政區成立二十七周年酒會上宣布，中央將再向香港送贈一對大熊貓。



李家超在酒會致辭時說：“香港好事陸續有來。藉著七一這個好日子，我再宣布一項好消息。香港這個大家庭很快就會迎來兩位新成員──一對大熊貓。我衷心感謝中央對特區的關心和支持，並考慮我的建議，向香港特區送贈一對大熊貓。我們會立刻展開準備工作，迎接它們。再過幾個月，它們就會來到香港，帶給我們更多歡笑和喜悅。”



據悉，這將是相隔17年後，中央再送贈大熊貓給香港，也將是回歸以來第三對落戶香港的大熊貓。



香港特區政府發言人隨後發佈聲明指，中央政府同意再次送贈一對大熊貓予香港特區，特區政府感謝中央政府，並已展開準備工作，迎接大熊貓來港。行政長官李家超在聲明中說：“我衷心感謝中央政府再次向香港特區送贈一對大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。今年是中華人民共和國成立七十五周年，中央送贈大熊貓予香港特區更是別具意義。特區政府會全力做好迎接大熊貓的準備工作。我非常感謝國務院港澳事務辦公室（港澳辦）及國家林業和草原局（國家林草局）為此所作出的努力和協助。”李家超說，“中央過去送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶。即將來臨的一對大熊貓，將會成為香港人的親密‘家人’，帶給我們歡笑和喜悅。”



據悉，特區政府已與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排。特區政府會立刻展開籌備，確保香港海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。發言人表示政府有信心籌備工作會順利完成，會適時公布大熊貓赴港安排的細節。