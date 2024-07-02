快評：遍地火藥庫　賴清德要把台灣帶往何方？

中評社快評／台灣苗栗多間宮廟近日接到苗栗縣後備指揮部函送公文，要求與宮廟簽訂“彈藥預屯點支援協定”，內容指預期戰爭前，需要將彈藥運往宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。該公文引發當地民眾人心惶惶，不少人擔心是否真的要發生戰爭。



今年1月，台軍高雄左營彈藥分庫也被揭發函送公文給住宅大樓、宮廟、小區活動中心以及婚宴會館等地，要求民間設施、場地成為軍方的彈藥庫，並與軍方簽署“支持協議書”。台軍此舉當時已遭質疑與抨擊。



台灣粉專“歷史哥澄清唬”指出，《日內瓦四公約第一附加議定書》有明定禁止利用宗教場所作軍事用途，此計劃突顯出賴當局的無知與狂妄。退役軍官、中華戰略學會研究員張競認為，“如此作法顯然有違普世遵循之戰爭法規，宮廟此等宗教禮拜場所，喪失法理保護，成為合法軍事目標”。



賴清德上台執政一個多月，不斷以“台獨”言行挑釁大陸，在台灣內部則加強備戰，擺開要對幹的陣勢。很明顯，賴當局正在搞“全民皆兵”，企圖“拖平民當墊背”，不理會在戰爭爆發時將造成多少平民傷亡。



民宅、特別是宮廟存放彈藥，“藏彈於民”，神明和信眾都不會同意。避免戰爭發生本該是執政者的使命，賴當局卻極盡升高兩岸敵意之能事，準備把台灣搞到遍地火藥庫，到底要把台灣帶到何方？