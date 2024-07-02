布林肯：欲主導國際體系 美中既競爭又合作

布林肯重述美國的投資、結盟、競爭的對華政策 布魯金斯視頻 中評社華盛頓7月1日電（記者 余東暉）美國國務卿布林肯認為，中國的目標是在未來幾十年主導國際體系，美國不同意中方願景，因此將進行激烈競爭，以確保美國是有效塑造未來的國家。不過也要承認美中關係的複雜性，在競爭的同時尋求合作。



布林肯7月1日早上在美國智庫布魯金斯學會參加美國外交政策對話會，被問到如何看待美中關係現狀和中國戰略目標時做上述論斷。



美中關係在拜登政府的三年半內經歷了低谷徘徊、上下波動和初步企穩三個階段，拜登政府提出的“投資、結盟、競爭”的對華政策三支柱是否起到作用？美中關係當前相對穩定的局面能否持久？



在對話會中被問到這個問題時，布林肯說：美國人民和全世界人民都有期望，即盡我們所能來負責任地管理這個可以說是世界上最複雜和最重要的關係。這意味著我們要有效地面對我們有深刻分歧的領域，也意味著我們要盡我們所能找到合作的領域，這些領域顯然符合兩國和全世界人民的利益。



布林肯表示，這不僅意味著承認並接受這樣的事實，即美中正處於一場塑造未來幾十年國際環境面貌的激烈競爭中。這就回到了拜登提出的基本主張：“從實力地位出發來應對中國或其它任何挑戰”，通過投資自己來應對挑戰，使自己處於更有利的地位；重新投資、重新設想美國的聯盟和夥伴關係，以真正適應目標。這正是拜登政府所做的。