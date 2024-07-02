開辟中國－中亞關係嶄新未來（外交縱橫，小頭條）

這是2023年5月16日拍攝的中國－中亞峰會新聞中心外景。（圖源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，30多年來，中國同中亞國家順應潮流、講信修睦，使3300多公里的共同邊界成為友好、互信、合作的紐帶，走出了一條睦鄰友好、合作共贏的新路，成為構建新型國際關係的典範。



7月2日至6日，國家主席習近平將出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。此次訪問將是中國與中亞國家元首的又一次親密互動，彰顯雙方攜手共謀發展的堅定信念和繼續深化睦鄰友好關係的決心。



30多年來，中國同中亞國家政治互信持續深化，推動友好交往繼往開來。面對動蕩複雜的國際形勢，中國與中亞夥伴始終相互尊重、彼此信賴。中國已同中亞五國實現全面戰略夥伴關係全覆蓋和雙邊層面踐行人類命運共同體全覆蓋。2023年5月，首屆中國－中亞峰會在中國成功舉行，對中國－中亞機制進行了立柱架梁和全面布局，中國－中亞元首會晤機制正式成立，充分發揮元首外交的戰略引領作用，加強對中國同中亞國家關係發展的頂層設計和統籌規劃。在聯合國、上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議等多邊機制內，中國同中亞國家密切協調合作。雙方共同捍衛多邊主義，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，關鍵時刻挺身而出為對方仗義執言，維護彼此正當權益和戰略利益，促進了國際關係民主化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



30多年來，雙方互利合作穩步前行，促進區域經濟高質量發展。近年來，中國與中亞國家發揮互補優勢、深化戰略對接，多領域務實合作結出累累碩果。中國同中亞國家共建“一帶一路”合作走在國際社會前列。在共建“一帶一路”框架下，中國同哈薩克斯坦積極開展產能和投資合作，阿拉木圖光伏電站、奇姆肯特煉油廠現代化改造工程等涉及基建、農業和能源等領域的諸多重大合作項目落地開花。在塔吉克斯坦，杜尚別熱電廠等一系列具有標誌性的大型合作項目為塔經濟社會發展和民生改善提供了推動力。近日，中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路項目三國政府間協定簽字儀式在北京舉行。中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通的戰略性項目，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。

