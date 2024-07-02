香港中樂團“慶回歸音樂會”展現國風魅力

香港中樂團“國風─慶回歸音樂會”演奏多首別具地方特色的樂曲。（圖源：大公報） 中評社北京7月2日電／據大公報報導，7月1日，為慶祝香港回歸祖國27周年，香港中樂團在香港大會堂音樂廳舉辦“國風─慶回歸音樂會”，由樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌精選多首具有濃鬱的地方特色和文化底蘊的樂曲，如三弦彈唱與樂隊《黑土歌》（三弦：趙太生），與23位三弦學生合奏的《颳大風》，還有趙季平的《國風》及耳熟能詳的《茉莉花》。樂團更與觀眾以布郎鼓互動演奏《黃河暢想》，場面震撼。



多元演出弘揚中華文化



香港交易所主席唐家成出席音樂會並擔任主禮嘉賓，他表示：“香港是中西文化薈萃的國際大都會，亦是促進中華文化傳播國際的重要樞紐。香港中樂團屹立香港近半個世紀，一直擔當香港文化大使的角色，說好香港故事。”他祝願香港中樂團蓬勃發展，繼續以多元的演出及活動，弘揚中華文化博大精深的藝術底蘊。



著名琵琶演奏家方錦龍昨晚也有到現場聽音樂會，他現在香港工作，他謙遜表示：“我是過來向他們學習的，我和指揮是很好的朋友，我聽說這個音樂會進行了樂器改革的嘗試，比如系列中阮的改革，我覺得非常有意義。不管改革的結果如何，這種勇於改變的精神就非常值得我們敬佩和學習，我認為我們的國樂要不斷地往前走，需要不斷地創新。”方錦龍還說：“為了更好地推廣國樂，我們要懂得守正創新，既要把我們傳統的東西掌握得扎實，同時還不斷地吸取外來的文化。我把國樂叫做聯合國的國樂，我認為音樂上的表達都是相通的，未來我希望在國樂中融入更多來自世界的表達。”

