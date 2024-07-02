香港維園慶回歸　AI科技很“圈粉”

7月1日，一名兒童在VR天宮空間站體驗。（圖源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，AI寫真嘗鮮多種風格，與機器人對弈一局圍棋遊戲，觀看一場AI機器人路況挑戰……為慶祝香港回歸祖國27周年，香港各界慶典委員會於6月29日至7月2日在香港維多利亞公園舉行以“萬千氣象看中華”為主題的“維園慶回歸”活動，科技賦能是此次活動主題之一。香港市民連日來紛紛到維園打卡AI體驗VR，感受智慧生活。



站好，掃描，選擇不同風格，下載。一張唯美的寫真照片就會存到你的手機中，高質量的作品令現場的體驗者贊不絕口。“AI寫真”成為“維園慶回歸”中的熱門項目。



作為這幾年科技界的熱門項目，中國移動的雲盤與AI融合，推出繪畫、寫作、視頻、語言、音樂創作等一系列功能，成為多個行業深度使用的輔助工具，讓人們看到了AI發展的無限可能。



在AI下圍棋機器人區域，很多香港市民駐足觀看。這款機器人不僅能與人類選手對弈，還具備學習能力，可以不斷優化自己的算法，提高水平。一位香港小學生在與機器人對弈後說：“這台機器人太神奇了，我和它較量輸了幾次，最後在爸爸的指導下終於贏了一局。”



中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁沈衛中表示，5G、人工智能、物聯網和雲計算等新技術正推動著社會創新發展方向。中國移動目前充分發揮技術能力，計劃通過香港平台推動產品和服務向海外發展。



在AI＋智慧時代展區，來自香港沙田的周先生通過平板電腦，操控機器人拾起沙盤上的道具並送到指定區域。“沒想到用AI技術指揮機器人如此簡單，而且還能自動識別障礙物。”周先生感慨地說。



香港果力智能科技有限公司課程主任王子瑾認為，未來AI將會廣泛地應用到社會生活中，提前學習和掌握AI技術非常重要，目前他們已在香港十幾所中小學校普及AI應用知識。

