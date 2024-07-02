香港舉行多彩活動慶祝回歸祖國27周年

7月1日，市民在香港尖沙咀海濱和國旗、區旗合影。（圖源：新華社） 中評社香港7月2日電／據新華社報導，1日，香港迎來回歸祖國27周年紀念日，到處洋溢著喜慶氛圍。大街小巷國旗和區旗迎風飄揚，維港海面漁船浩蕩巡游，“維園慶回歸”活動如火如荼，《我愛你中國》的歌聲在尖沙咀碼頭回蕩……



上午8時，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，隨後在會展中心舉行酒會，慶祝香港回歸祖國27周年。特區行政長官李家超致辭說，今天的香港機遇遠遠大於挑戰，特區政府會繼續敢於擔當、善作善成，帶領社會各界共同努力，在經濟轉型期創新求變，發揮善拼敢贏的精神。



當日清晨，香港中聯辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署和解放軍駐香港部隊舉行了升國旗儀式。



同日，由香港教育工作者聯會主辦、香港升旗隊總會及香港可持續發展教育學院合辦的“教育界慶祝香港回歸祖國27周年升旗禮”在教聯會愛國教育支援中心舉行。香港大學等多所大學也舉行升旗禮。



上午，香港漁民團體聯會組織了27艘大漁船，懸掛著國旗、區旗，浩浩蕩蕩從尖沙咀出發，巡游場面壯觀，吸引大量市民駐足留影。



10時30分許，尖沙咀碼頭廣場上，中國石化駐港單位員工合唱團和香港航海學校的學生，以一場洋溢著青春與熱情的“快閃”活動，向祖國和香港獻上深情的祝福。



慶祝活動好戲連台：香港賽馬會當天在沙田馬場舉行“香港共慶回歸賽馬日”；香港各界慶典委員會舉行的以“萬千氣象看中華”為主題的“維園慶回歸”活動吸引許多市民前往，體驗感受中華優秀傳統文化的魅力和國家創科發展成果……