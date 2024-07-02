小林制藥問題：多數患者腎功能仍未恢復

3月29日，在日本大阪，小林制藥公司社長小林章浩出席新聞發布會。（圖源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，針對日本小林制藥公司含紅曲成分保健品致消費者健康受損問題，日本腎臟學會6月30日發布的調查結果顯示，105名服用該保健品後腎功能受損的患者經治療後，仍有超過八成的人腎功能未恢復。



日本腎臟學會當天在橫濱召開會議，公布上述調查結果。調查人員對206名服用小林制藥問題保健品後腎功能受損的患者情況作分析，可確認治療後情況的105名患者中，相關指標顯示腎功能低下者占比為85.7%。



調查人員說，患者中甚至有因腎功能受損入院治療最終全身衰竭死亡的情況。



110名患者的腎活檢顯示，其中47%患有腎小管間質性腎炎，28%出現腎小管壞死。病情嚴重需要透析的有7人，其中2人仍在接受透析。



調查人員指出，服用該問題保健品後出現腎功能受損的患者中，大部分人腎小管損傷，出現“範可尼綜合征”症狀。範可尼綜合征患者的腎小管出現異常，過濾血液中廢物時本應被重新吸收回體內的蛋白質、礦物質等隨尿液一起排出，導致患者出現浮腫、倦怠等。症狀惡化還可能發展為慢性腎功能衰竭。



日本腎臟學會副理事長、大阪大學教授豬阪善隆說，如果患者腎臟損傷較為嚴重，估計將難以恢復。



小林制藥6月28日說，公司又收到170名已故消費者家屬的咨詢，其中76人生前服用過該公司的紅曲保健品，但這是否與其死亡存在因果關係仍在調查中。