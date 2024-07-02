中國經濟向好　財新PMI創三年新高

6月財新製造業產出呈現兩年來最強勁擴張勢頭，出口訂單也繼續增加。（大公報） 中評社香港7月2日電／大公報報導，中國製造業擴張步伐顯著加速。財新昨日發布的6月中國製造業採購經理指數（PMI）報51.8，較前值提升0.1個百分點，連續八個月保持擴張，並創2021年6月以來新高。 財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月中國製造業景氣度維持向好，供給、內需、出口均保持擴張，採購量與庫存呈現升勢，就業收縮幅度也獲改善，預示中國經濟延續回升向好態勢。分析稱，綜合財新及官方PMI數據，製造業生產的擴張快於需求，預計新一輪補庫存周期近期將啟動，針對市場信心和有效需求不足的問題，宏觀政策應繼續加碼。



6月財新製造業產出呈現兩年來最強勁擴張勢頭，消費品類繼續錄得尤為顯著的增速，出口訂單也繼續增加。面對新業務量的增加，企業積壓訂單連續四個月攀升，部分企業選擇增加用工，但其他企業仍有離職或裁員情況，6月整體用工量接近持平。為配合增產，財新製造業樣本企業採購增速創逾三年新高。製造業成品庫存結束了5月份的收縮，呈輕微上升。



成本增 製造商半年來首加價



6月財新製造業供應商供應速度在今年2月後首次出現下降，惟降幅輕微。運費開始上漲及原材料提價推高了製造業整體投入成本，當月製造業投入價格漲幅升見兩年來新高。為應對成本壓力，製造商近六個月來首次調升銷售價格，加價幅度為八個月來最勁，出口價格漲幅亦升至兩年半以來最高。



國家統計局日前發布的6月中國製造業PMI報49.5，與前值持平。平安證券首席經濟學家鐘正生指出，製造業生產擴張快於需求，預示“產銷率”或仍處低位且需求偏弱。另一方面，今年中國出口面臨的整體外需環境較為穩健。鐘正生強調，得益於供給結構的優化、開發商年中的集中促銷，以及“5.17”系列房地產新政的發酵，6月以來房地產銷售有所恢復，並成為內需端的一大亮點。不過，建築施工數據的同比走弱，居民消費表現的不佳，一定程度拖累經濟恢復斜率，二季度中國實際GDP增速預計在5%至5.2%。



因憂心市場競爭的加劇，以及市況的多變，6月財新製造業樣本企業樂觀度降至逾四年半以來新低。



王喆說，中國經濟延續回升向好態勢，但市場信心和有效需求的不足，仍是當前經濟面臨的極大挑戰。他建議，政策對經濟的支持力度仍需加強，前期“三大工程”、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新和消費品“以舊換新”等政策還應進一步落地顯效。財稅改革等相關政策的推進，也應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。



補貼政策利好耐用消費品



華金證券首席宏觀及金融地產分析師秦泰認為，在房地產周期持續下行、地方債務風險加速化解背景下，決策層並不急於放寬對政府投資項目收益性的要求，也不願通過貨幣政策的寬鬆實施刺激地產和投資，“借助財政補貼政策刺激耐用消費品，或是短期有望改善企業信心的最優政策選項”。