地緣政治恒常化　全球供應鏈南移

洪丕正表示，地緣政治將對全球銀行業帶來宏觀影響，而渣打可能是“少數的受惠者”。（大公報） 中評社香港7月2日電／大公報報導，渣打銀行今年3月宣布新的管理層任命，包括由洪丕正出任新設的國際業務總裁一職。他近日接受訪問，形容地緣政治是未來5至10年其中一個全球大趨勢（meta themes），對渣打而言可能是“少數的受惠者”之一。他認為全球供應鏈、貿易流可能先流經“全球南方”（the Global South），然後才進入西方市場，令渣打深耕了逾160年的新興市場網絡優勢“更加凸顯”。



根據渣打發出的通告，國際業務總裁一職主要是專注發展環球策略及推動跨市場機遇，同時平衡各個市場的本地發展。洪丕正在今年上半年合共走訪約20個國家或城市，並總結出三個將對全球銀行業帶來結構性影響的大趨勢，分別是地緣政治、數碼化，以及私募信貸（private credit）在亞洲區的發展潛力。



渣打受惠深耕新興市場



在常人眼中，地緣政治一般不是好東西；但在資深銀行家洪丕正看來，是“既有它的挑戰和不穩定性，也有機遇。”對渣打來說，“如果懂得去部署，也是一個很好的時機。”



在地緣政治變得恒常化之前，全球供應鏈的流動方向“很簡單”，主要是由中國這個全球最大的製造業基地“一邊去太平洋，一邊去美國，一邊去歐洲”，沒有障礙。地緣政治的出現，如同在河流中間拋下一塊巨石，河水也要被迫改變流向。洪丕正相信全球大部分供應鏈、貿易流將於未來5至10年出現大規模重組，即首先流向東南亞、南亞、中東、非洲、南美這些被統稱為“全球南方”的國家，再流入歐美市場。



以全球主要的貿易走廊（trade corridor）為例，在過往兩年，洪丕正說增長最快的是“中國─東盟”走廊和“中國─中東”走廊。



銀行業主要是服務實體經濟，洪丕正預期最終也要跟隨貿易流、資金流的新方向。對渣打集團而言，自1858年開業以來一直致力深耕新興市場，例如全球南方國家或地區，並已建立起獨特的業務網絡。他形容此乃渣打的獨特競爭優勢，在地緣政治下變得更加凸顯，其他同業至少在短期內難以企及。



網頁資料顯示，渣打銀行的業務網絡遍及全球約60個國家及地區，擁有逾1000家分支機構，特別是在亞洲、中東和非洲等高速發展的新興市場。



金融服務數碼化 助中小企慳息



為配合全球發展大趨勢，洪丕正說，渣打近年亦作出相應配合，包括在埃及和沙特阿拉伯增設據點，以及持續增加“走廊銀行家”（corridor banker）數目。渣打慣以corridor banker來形容派駐海外辦事處的員工。他們致力在渣打的業務網絡內，為客戶提供全面、具連貫性的金融服務，在過去一年的增幅接近四成。



在供應鏈大規模重組的主題之下，洪丕正認為也有其他重要趨勢值得留意，舉例說，在供應鏈過程中，業務日趨數碼化將逐步改變行業生態，如多層級供應鏈融資（deep－tier supply chain finance）的出現，有助中小企獲得較低的融資利率。此外，亞洲區是全球製造業集中地，是碳排放最多的地區，故供應鏈的可持續發展，也是企業在發展過程中必須兼顧的範疇。