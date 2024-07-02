超級工程成團出道　大灣區互聯互通蹄疾步穩

靜待通車的深中通道深中大橋（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據人民日報海外版報導，6月30日，舉世矚目的粵港澳大灣區超級工程深中通道通車試運營，深圳、中山兩地由此攜手進入“半小時經濟生活圈”。統計數據顯示，通車後一個小時的車流量超過7000車次，包括港澳在內的大灣區各城市居民紛紛前來打卡，感受超級工程的風采。



灣區融合，交通先行。從港珠澳大橋、廣深港高鐵到深中通道、黃茅海跨海通道，超級工程“成團出道”，大灣區互聯互通蹄疾步穩。



項目不斷落地



深中通道是構建粵港澳大灣區綜合交通運輸體系的核心交通樞紐工程。作為環珠江口“A”字形交通網絡骨架的關鍵一“橫”，深中通道跨越伶仃洋，把深圳、中山之間的車程由原先約兩個小時縮短為30分鐘，讓珠江口東西兩岸實現了跨海直連。



而在不久前，黃茅海跨海通道項目黃茅海大橋實現合龍，江門、珠海在珠江以西的黃茅海海域上順利“執手相牽”。黃茅海跨海通道是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後首個開工建設的跨海通道工程，也是港珠澳大橋的西延線，預計2024年年底建成通車。



虎門大橋、南沙大橋、黃埔大橋、獅子洋通道……各類項目的建設共同組成了粵港澳大灣區跨海跨江通道群，交通一體化不斷提升，讓大灣區“一小時生活圈”加快走向現實，為大灣區居民帶來了前所未有的便捷。



重大工程不斷落地，離不開建設、運營團隊的付出和科技的支撐。在黃茅海跨海通道的建設中，建設團隊針對通航安全保障、台風防禦作了科學合理的安排。在深中通道的使用中，小型機器人、北斗衛星信號模擬設備等智能化設施始終在隧道內“保駕護航”。“深中通道全線配套了路燈照明、全覆蓋監控系統、通信及消防設施，對供電穩定性要求高。我們在東人工島上建設了高標準、智能化的變電站，最大程度保障深中通道在台風暴雨等極端天氣下的電力安全穩定供應。”南方電網深圳供電局工程項目管理中心總經理蔣曉東說。

