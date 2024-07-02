美歐資產沽壓增　提防黑天鵝

英偉達股價近期走勢波動，AI人工智能狂潮可能炒過龍。（大公報） 中評社香港7月2日電／大公報報導，美歐政經風險增，估值高昂的股債資產已成為資金減持主要對象，下半年美歐資產將面臨較大沽壓，可能飛出意想不到的黑天鵝。事實上，美歐股債沽壓重重，除了來自班師回朝力撐貨幣匯價的日資之外，匯豐控股也加入看空行列，可能進一步出售法德等歐洲業務。



近月美歐股債明顯受壓，英偉達股價突然大跌，響起了重要警號，AI人工智能狂潮可能炒過龍，加上市場擔心一旦特朗普再上台，大幅加征貿易關稅，引發通脹惡化與貿易戰升級，衝擊美國以至環球經濟。同時，法國、英國相繼進行大選，投資情緒不安，市場尤其憂慮法國民粹極右勢力上台，不利法國政經穩定，還可能引致歐元區分裂，拖累歐洲股市下跌，次季法國、意大利、德國股市分別下跌8.9%、4.6%、1.4%。



在過去一周，歐洲股票基金出現贖回潮，淨流出資金高達21億美元，為三個半月以來最多，而歐洲主權債則繼續走弱，處於負回報狀態，其中法國10年期國債息升穿3.3厘，為去年11月以來最高，歐洲主權債跌勢加劇，令人憂慮爆發歐債危機2.0。



高息衝擊經濟 資金加快出逃



從近期美歐股債價格走弱的情況來看，資金正在加快由美歐資產出逃，除了美歐大選結果難測之外，市場亦憂慮長期高息環境之下，將影響美歐實體經濟表現，呈現失速滑坡，其中6月歐元區製造業PMI指數初值降至45.6，比5月的47.3數值進一步收縮，怪不得歐央行搶先聯儲局減息。



此外，高息因素亦令美歐商業地產物業市場惡化，繼而衝擊銀行體系，甚至會釀成金融危機。據報部分獲得AAA評級的美歐商業抵押貸款支持證券持有人已蒙受虧損，包括以美國紐約曼哈頓寫字樓抵押貸款支持的證券，這將是2008年金融海嘯以來首次，似乎新一波金融危機醞釀之中。



事實上，隨著美歐商業地產大冧，信貸違約陸續有來，看來最壞情況還未出現，投資者衹有加快減倉套現。日本百年老店農林中央金庫表明為了降低美歐債券風險，將在2025年3月底前減持10萬億日圓（約620億美元）的美歐債券，無可避免出現重大虧損，引發日本金融市場震蕩。值得留意的是，日本農林中央金庫事件，可能只是冰山一角，預期會有更多日資金融機構為求自保、紛紛拋售美歐債券，美歐日將一同受累，出現攬炒的情況。



資金避險 滙控擬售法德業務



美歐政經風險不斷增加，全球資金加速向東移避險，持續加注中國、亞洲的匯豐控股，近日再傳出重整業務的消息，有意進一步降低歐洲業務比重。據報考慮出售法國人壽保險業務，估計涉資超逾5億歐元。同時，匯豐控股亦可能出售德國財富管理業務，估值超逾7億歐元，連串行動意味匯豐控股加大拓展亞洲市場，對歐洲經濟前景顯然有保留態度。



踏入下半年，美歐經濟受到高利率負面衝擊影響將進一步浮現，加上大選結果難以預料，美歐股債市場隨時有大震蕩，當心驚現黑天鵝。