北京支持使用醫保個人賬戶線上購藥

中評社北京7月2日電／據人民日報報導，記者從北京市醫療保障局瞭解到：7月1日起，北京市參保人員可通過京東、美團購藥平台線上使用醫保個人賬戶，在300家醫保定點零售藥店購買非處方（OTC）藥品。



據介紹，參保人員線上購買藥品時，需要先登錄兩家平台，選擇帶有“醫保”藍色標識的藥品，提交訂單後，選擇“北京醫保個人賬戶支付”即可。藥品費用由醫保個人賬戶支付、配送費和包裝費由個人支付，線上下單後購藥平台即時配送藥品。



線上購藥還支持本市已備案家庭成員之間共濟使用醫保個人賬戶。目前，300家定點藥店範圍覆蓋本市16個行政區和經濟技術開發區。2022年，北京拓寬了個人賬戶使用的範圍，參保人員的個人賬戶資金可由家庭成員共濟使用。家庭成員共濟使用個人賬戶時，參保人本人和共濟的家庭成員須為本市參保人員，並完成個人賬戶家庭共濟備案。參保人員線上可通過北京醫保公共服務平台、“京通”小程序辦理個人賬戶家庭共濟備案，線下可通過各區經辦機構窗口辦理。備案成功後，即可共濟使用個人賬戶線上購藥。



目前，線上購藥僅支持購買非處方藥。對於醫生在院內開具的處方藥，本市參保人可以在開通醫保移動支付的醫院，通過手機線上進行支付購買。目前已有117家醫院實現醫保移動支付功能，有50家定點醫院的自有應用（醫院APP或小程序）上線了醫保移動支付服務。對於醫生開具的外配處方藥，參保人可以到定點藥店刷卡或掃醫保碼購買。北京市醫療保障局相關負責人表示，未來會積極探索研究線上購買處方藥的工作，為參保人提供更多方便快捷的醫保服務。



下一步，北京市醫療保障局將繼續推進本市線上購藥醫保支付相關工作，不斷增加非處方藥品線上支付定點零售藥店數量，覆蓋更廣泛的區域，讓更多參保人員享受到便捷高效的醫保服務，同時將持續加強對定點零售藥店醫保基金使用的監管，開展對藥店藥品價格的監測，保障醫保基金安全高效運行。