國家能源局：高溫天氣我國用電負荷攀升

煤電呂臨能化選煤廠（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據人民日報海外版報導，高溫天氣來臨，用電負荷明顯攀升。國家能源局有關負責人介紹，今年迎峰度夏期間，最高負荷預計同比增長超過1億千瓦。



面對高溫天氣帶來的電力需求和持續增長的電力消費態勢，如何保障民生用能和全社會平穩用電？電源、電網等多方加強儲備、主動研判、密集聯動，為迎峰度夏期間用電穩提供支撐。



儲備充足，電煤發揮“壓艙石”作用



煤炭是中國的主體能源，煤電在電力供應中扮演著重要角色。去年，煤電發電量占全國發電量比重近六成。要確保用電高峰時段電力供應穩定，需積極發揮煤電等支撐調節性電源作用。



陝西神木，國家能源集團神東煤炭大柳塔煤礦井下綜采工作面，采煤機滾筒上的截齒頻頻刺進烏黑的煤層，大塊大塊的煤炭隨之剝落。“一刀能割下2500多噸煤，一天最多能采4.25萬噸煤。”大柳塔煤礦綜采五隊采煤機司機張學峰說。這些源源不斷采下的煤炭將被運往全國各地，為煤電保供備足原料。據介紹，國家能源集團神東煤炭著力提升煤炭生產效率，做好原料煤開發，摸排煤源礦井生產、庫存、銷售等信息，精準組織13個礦井、11個選煤廠飽和生產，持續高效提供煤源。



河北井陘，作為京津冀主力支撐性電源的華能上安電廠正加足馬力保供保電。電廠有關負責人介紹，根據迎峰度夏時段區域用電形勢，電廠千方百計提庫存，一方面增加煤炭採購計劃，另一方面派駐專人赴礦落實長協煤兌現量，保障煤炭原料“供得上”。與此同時，電廠加強全廠6台火電機組運營檢修工作，全面提升機組各系統設備可靠性。



“為了改善以往靠文字記錄和肉眼識別各類煤種的粗放摻配方式，我們開發了煤場數字化平台系統，給進入煤場的每一噸煤明確身份信息，使得煤炭燃料從接卸、存貯到摻配的數據完全可視。有了煤場數字化平台，電廠可以實現兩小時內精準煤種置換，滿足機組‘頂峰壓穀’的同時，大大降低了燃料成本。”華能上安電廠有關負責人說。

