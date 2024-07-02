中央儲備糧直屬庫夏糧收購一線見聞

中央儲備糧一直屬庫公司抽檢小麥（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據光明日報報導，近日，記者走進位於安徽省渦陽縣的中央儲備糧亳州直屬庫渦陽分庫，只見一輛輛滿載小麥的貨車有序排隊進門登記，工作人員有條不紊地進行取樣、質檢、過秤、結算。貨車上的小麥如同金色的瀑布傾瀉至傳輸帶上，現場一派熱火朝天的繁忙景象。



當前，夏糧已進入收購旺季，中儲糧集團公司夏糧收購工作有序推進，多個小麥主產區直屬企業開秤收購。在有序做好小麥輪換收購的同時，中儲糧集團公司在小麥主產區全面增加新季小麥收儲規模。目前，夏糧收購進展如何？為迎接夏糧“入住”，糧庫做了哪些準備？日前，記者前往河南、安徽、山東等地的中央儲備糧直屬庫進行調研。



新麥量質齊增



見到山東菏澤牡丹區都司鎮的糧食經紀人林浩時，他正在中儲糧菏澤直屬庫等著卸糧。液壓翻板卸糧機把卡車輕鬆舉起，將糧食倒出。“我不僅是糧食經紀人，也是種糧大戶。”林浩和記者嘮起家常，“今年，我種的小麥畝產比去年高點兒，1000斤左右。質量不錯，籽粒飽滿。收的時候老天幫忙，沒下雨，所以基本上沒有芽麥。加上自家的小麥，我今年一共收了1500噸小麥，已經快賣完了！”



在中儲糧多個直屬庫，記者看到，麥粒都均勻飽滿。



“從我們收購的情況看，小麥容量高、水分低，不完善粒、嘔吐毒素等指標都好於國家標準，基本都能達到一等麥標準，退車的情況基本沒有。今年小麥品質是近年來最好的。”中央儲備糧菏澤直屬庫總經理胡良宏告訴記者。



在河南，中央儲備糧商丘直屬庫總經理王保東介紹，今年，商丘市小麥平均單產在500公斤／畝以上，屬於豐收豐產年份。從調查和收購入庫情況看，質量指標、儲存品質、食品安全指標等均符合國家標準，小麥等級以一等、二等為主。

