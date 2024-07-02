交管新措施實施：200萬車主申領電子證

中評社北京7月2日電／據新華社報導，7月1日起，試點機動車行駛證電子化、摩托車登記“一證通辦”、交管業務網上精準導辦服務等8項公安交管便民利企改革新措施正式推行。記者1日從公安部交管局獲悉，改革新措施實施首日，全國公安交管部門共辦理涉及改革新措施業務680多萬筆。



北京、天津、蘇州等60個城市試點推行機動車行駛證電子化，7月1日當天，試點城市通過全國統一的“交管12123”App為215.3萬名車主核發電子行駛證，為機動車所有人以及相關行業和管理部門提供在線“亮證”“亮碼”服務。



摩托車登記“一證通辦”等4項減證便民新措施精準落地，惠及6.7萬名群眾。1100多名摩托車主憑居民身份證跨省異地辦理摩托車註冊登記等業務，免予提交暫住地居住證明。各地公安交管部門通過“交管12123”App，向6.3萬名報廢機動車車主發放機動車注銷證明電子版，更加便利群眾網上申領汽車以舊換新補貼。65個城市試點推行快遞上門服務便利群眾辦事。2700多名群眾享受到優化駕駛證重新申領考試科目帶來的便利。



網上精準導辦等2項“互聯網＋交管”服務措施穩妥運行，為400多萬群眾企業提供精準便捷網上服務。依托“交管12123”App為458.3萬人提供業務告知導辦服務，實現群眾“一次登錄、全項提示，一件待辦、全程引導”。3.3萬個機關、企事業單位在公安交管部門開通“交管12123”App單位用戶版賬號，減少往返窗口辦事負擔，降低辦事成本。



此外，優化城市路口非機動車交通組織措施順利推行，更好服務保障群眾出行。