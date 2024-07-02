新盤豐收　全年銷售料破1.7萬宗

中評社香港7月2日電／大公報報導，據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，執筆的一刻正是香港回歸祖國27周年的大日子。今年是疫後全面重啟的一年，亦是政府全面撤辣的一年，樓市出現翻天覆地的轉變。上半年市場整體交投急速上升，撤辣過後一、二手交投顯著上升。其中，二手成交量超越2萬宗，雖然較去年上半年的2.2萬宗稍稍回落，但較去年下半年的1.36宗顯著增加52%。



筆者預計全年二手交投將錄得升幅，但整體而言，上半年新盤市場升幅更為顯著。按土地註冊處的紀錄，上半年新盤銷售接近9500宗，較去年同期6290宗急增逾五成。



今年新盤市場肯定是豐收的一年，上半年新盤銷售總額已超越1085億元，是去年全年銷售總額的86%，加之下半年新盤銷售仍會集中於港島區及九龍區，黃竹坑站與啟德跑道區均有多個新盤排隊登場，相信新盤銷售總額或達至2000億元的高位。



總括自1997年以來每年的新盤銷售數字，新盤市場最熱鬧的一年是1998年，當年全年售出的新盤單位多達約3.14萬宗，而最淡靜的一年是2008年，全年售出不足9000夥新盤。



撤辣促進樓市復常



過去27年來，樓市經歷大幅波動的高低起跌，但自從撤辣後，相信樓市已回復正軌。以過去27年的新盤銷售統計，平均每年售出約1.7萬宗新盤，預期今年銷售應該超越這一平均數。



樓市當然不會“只升不跌”，事實上過去兩年樓價累積跌幅已逾兩成，但整體而言，回歸後的樓市仍然是“升多過跌”，其間樓價升幅仍然相當顯著。以1998年為例，當年新盤市場平均每宗成交金額僅381萬元，今年上半年平均每宗成交金額已大幅跳升至1162萬元，其間升幅超越兩倍以上。



今年一手單位平均造價較去年的1185萬元稍為回落，但需要留意上半年新盤銷售以九龍區占多數，港島區的成交亦急增一倍以上，情況反映出今年新盤雖以市區盤為主，現時是“市區盤、新界價”，新盤市場仍然大豐收。