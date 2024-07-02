珠江口東西岸“牽手”　灣區迎“超級接口”

截至7月1日15時，深中通道通車24小時車流量達到12.5萬輛次，車流量維持高位運行。（圖源：大公報） 中評社北京7月2日電／據大公報報導，一橋飛架伶仃洋，深中通道串連起深圳都市圈的東西兩岸，促進環珠江口“黃金內灣”加速成型，為粵港澳大灣區一體化發展帶來重大機遇。截至7月1日15時，深中通道自6月30日15時正式通車試運營以來，24小時車流量已超12.5萬輛次。從“大江兩岸”變為“大橋兩端”，深中通道的開通，帶來人流、物流、信息流的加速聚集，珠江口東西兩岸生活、生產的協同融合迎來“超級接口”，為深圳、中山兩地融合提供更多新方式。



一直以來，珠江口百公里黃金內灣，缺少一座高效率快速通道連接東西兩岸，如今，連接珠江口東西兩岸的深中通道彌補了這一缺陷，將服務半徑拓展至大灣區9＋2個城市。從時空層面的“硬聯通”帶動人流、物流、信息流、資金流等要素資源“軟聯通”，有效補足西岸產業能級躍升中人才、科技、資金等發展短板。



降本提效 深科企提前布局中山



深圳海明潤公司是國內領先的超硬材料研發製造企業，其生產的油氣鑽產品的科技含量處於內地第一梯隊。早在深中通道未開工建設之前，公司就選擇在中山布局，投資2億元（人民幣，下同）在中山建廠，目前該公司中山生產基地自有園區占地35000平米，年產值達2億元以上。該公司總經理郭大萌透露，“深圳研發＋中山製造”的模式，既解決了公司因經營場所多次變更帶來的生產不穩定性，又為公司生產節約了經營成本；隨著未來公司市場需求的擴大，公司正計劃在中山增加投資、建設二期廠房。待二期、三期建設完成、整個工業園滿負荷投產後，海明潤中山園區的年產能規劃可以達到20個億。



“我們企業總部在深圳，其中一個生產基地和售後服務點位於中山，另外公司位於珠海的辦公大樓中心也正在建設中。深中通道的開通使得深圳到珠海一小時內互達，深圳到中山半小時互達。”深圳企業影石創新聯合創始人陳永強樂見深中兩地“雙向奔赴”。他表示，深中通道的開通便於公司創新兩地研發和生產的互通，加強研發團隊與生產基地的交流與合作，從而提升產品研發的實用性和市場響應速度。“我們的產品由中山物流發往世界各地，深中通道將顯著縮短深圳與中山之間的行車時間，提高貨物運輸的效率，這意味著可大大降低企業的運輸成本。”

