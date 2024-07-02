新華時評｜呼喚更多世界經濟“領軍者”

6月27日，嘉賓參加“推動智能時代的增長”分論壇。6月27日，第十五屆夏季達沃斯論壇順利結束全部議程，在大連國際會議中心落下帷幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，世界經濟論壇第十五屆新領軍者年會（又稱“夏季達沃斯論壇”）6月25日至27日在大連舉行。以“未來增長的新前沿”為主題的本屆論壇，吸引了全球100多個國家和地區的1700餘名各界代表參會。“時勢造英雄”——世界經濟論壇執行董事梁錦慧援引中國古語，呼喚更多世界經濟的“領軍者”，“在這個時代，我們正翹首以待新一代領軍者挺身而出，引領我們應對這緊迫的時局，為人類共同開創一個更加輝煌燦爛的明天”。



當前世界經濟面臨增長困境，階段性因素與深層次矛盾和問題交織，導致增長動能不足，加之既有技術模式釋放動能減弱，經濟增長逐漸進入瓶頸期，而在此背景下基於存量的你爭我奪，一定程度導致了逆全球化抬頭、地緣衝突加劇等問題。保護主義、單邊主義上升，“脫鈎斷鏈”、“小院高墻”把世界各國拖入爭搶蛋糕而蛋糕越爭越小的惡性循環。與此同時，新一輪科技革命和產業變革深入發展，全球科技創新空前密集活躍，催生出人工智能、綠色能源、生物醫藥等新領域新賽道，有望培育出多個規模超萬億美元的支柱產業，給世界經濟步入新一輪上行期帶來了光明和希望。“世界經濟突圍需要卓越的領導力”“在充滿競爭的世界格局中探索合作之道”……本屆論壇熱議話題傳遞出對創新、開放、合作的求索，對世界經濟需要什麼樣的“領軍者”給出了“夏季達沃斯答案”。



世界經濟需要富有創新精神的“領軍者”。擺脫增長困境需要開辟新的動力源。把握科技革命和產業變革的新機遇，積極開拓新產業、探索新模式、發現新動能，是世界經濟“領軍者”的重要任務。新一代信息技術、能源技術、生物技術等快速發展，既為應對氣候變化、能源危機等人類社會重大挑戰探索出新路徑，也顯著提升了供給體系的質量效率，引領和創造出新的巨大需求。面對世界科技和產業發展大潮，各國都應進行前瞻性謀劃和布局，中國也加入時代大潮，進行了積極的探索。近年來，中國持續推動高質量發展，加快發展新質生產力，大力推進科技創新，一批具備國際先進水平的中國企業和產業脫穎而出，為世界經濟貢獻增長點和新動能。美國景順投資管理有限公司大中華地區、東南亞及澳大利亞行政總裁馬丁·弗蘭克說，中國在技術前沿、創新發展等領域持續發力，在全球創新版圖中居於日益重要的位置。



世界經濟需要具備開放胸懷的“領軍者”。開放帶來進步，封閉導致落後。衹有在開放中互動交流、取長補短，才能不斷拓展發展邊界，發現和開辟新的前沿。冷戰結束後，經濟全球化充分發展，貿易壁壘大幅削減，促進了各國分工合作，形成完整高效的全球產業鏈供應鏈，帶動了全球經濟增長。當前，引領世界經濟走出疲態，一個關鍵步驟就是要推動資金、技術和信息自由流動、全球產業鏈供應鏈穩定暢通、貿易和投資更加自由化便利化，讓世界經濟活力充分迸發。近年來，中國推出一系列擴大高水平對外開放、優化營商環境的舉措，得到國際社會高度評價。畢馬威中國咨詢首席戰略官蔡偉說，“中國通過更全面、更深入的對外開放，實現了與世界經濟的高度融合”。

