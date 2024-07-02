外交部答問：習近平將出席上合成員國理事會

2024年7月1日外交部發言人毛寧主持例行記者會。（圖源：外交部） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，7月2日至6日，國家主席習近平將出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。7月1日，外交部發言人毛寧在例行記者會上介紹有關情況。



有記者問：中方發布了習近平主席將赴哈薩克斯坦出席上海合作組織峰會的消息。請問習近平主席將同與會領導人就哪些問題交換意見，中方對峰會有何期待？此外，今年阿斯塔納峰會後，中國將接任上合組織輪值主席國。能否介紹中方主席國工作重點？



毛寧說，上合組織成立23年來，成員國始終秉持互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的“上海精神”，共促團結互信，開展多邊協作，成功將上合組織打造成本地區的安全屏障、合作橋梁、友好紐帶和建設性力量，樹立了新型國際關係和新型區域合作的典範。即將舉行的阿斯塔納峰會是今年上合組織框架內最重要的活動。會議期間，習近平主席將同與會各國領導人就新形勢下深化各領域合作以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，就上合組織下步發展作出規劃和部署。中方相信，本次峰會將凝聚各方更多共識，譜寫合作嶄新篇章，為促進各國安全穩定和發展振興、推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。



毛寧表示，阿斯塔納峰會後，中國將接任上合組織2024－2025年輪值主席國。這是時隔7年中國再次擔任主席國。中方對此高度重視，已全面啟動籌備工作，願同各方一道，在“上海精神”指引下，進一步深化政治、安全、經貿、人文領域合作，促進上合組織高質量發展，推動構建更加緊密的上合組織命運共同體，為本地區人民帶來更多福祉，為世界持久和平與共同繁榮貢獻更多力量。

