M＋及故宮館迫爆　逾3萬人次入場

上圖：M+全日有逾二萬四千六百人次入場，超過去年七一的二萬三千人次。下圖：參觀者興致勃勃在故宮文化博物館拍照留念。（大公報） 中評社香港7月2日電／大公報報導，為慶祝香港回歸祖國27周年，M＋及香港故宮文化博物館的標準門票展覽昨日免費向市民開放，受到市民熱烈歡迎。M＋全日有超過24600人次入場，超越去年七一的23000人次；香港故宮文化博物館則有近6400人次入場。



盼有更多機會瞭解中國文化



兩間博物館以不同方式朝十晚八向市民開放，參觀M＋的訪客無需預先登記，現場排隊輪候即可免費入場；香港故宮文化博物館則需要提前預約，據現場工作人員介紹，可供預約的4000張免費標準門票，早在6月14日預約開啟當日就已被全數約滿，未預約的訪客可現場購買當天的特別展覽門票入場。



M＋博物館全日大排長龍，至下午五時人，仍有大量訪客絡繹不絕輪候排隊。有內地遊客一行四人結伴參觀，她們表示是於6月30日晚在內地社交平台看到M＋免費開放的消息，臨時起意決定來港參觀，“當中很多作品都令我印象深刻，體驗很好。”另有情侶一同前來，林先生說曾游覽西九文化區，但第一次參觀M＋，“自己不是狂熱的藝術愛好者，這次有免費的機會，就來看一看。”



香港故宮文化博物館昨日亦十分熱鬧，穿著漢服的女士、從內地來港游學的學生，形形色色，匯集看展。有內地學生說第一次來參觀，見到了許多珍貴的字畫，並對展覽的互動裝置印象深刻。



市民王小姐和媽媽一同到來，她說早前通過網站預約，對能夠在節假日免費參觀，十分開心，希望未來有更多免費開放，讓市民更多瞭解中國文化的機會。有參觀完M＋的市民緊接來到香港故宮，惟不知道需要提前預約，只得現場買票，他表示難得來此，花錢也要看，“我對特展也很有興趣，如果要看特展的話本身也需要購票，所以（現場買票）都可以的。”



昨日天氣炎熱，陽光明媚，位於M＋和香港故宮文化博物館之間的留白Livehouse免費送出逾千杯冰凍啤酒，不少人排隊領取飲品。沿途的藝術公園內不少市民在石櫈上休息，還有帶帳篷露營的家庭，其樂融融。



免費派千杯冰凍啤酒消暑



香港科學館、香港太空館等博物館昨日也有免費開放，昨日中午時段，香港太空館外已大排長龍，職員說市民進入館內至少需輪候逾一小時。江小姐帶著孩子到來，她說早已規劃整天行程，兒童免費搭港鐵，因應孩子喜歡太空館，一家人等候一小時才能進場，“他（小朋友）很開心，玩到不願意離開。”