國貨“潮品”網購用戶達5.3億人

消費者體驗國潮民俗（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據人民日報報導，6月28日，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布《互聯網助力數字消費發展藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》）。《藍皮書》顯示，互聯網在促進新消費模式發展、帶動形成新消費熱點、推動新消費群體崛起等方面持續發揮積極作用，助力數字消費成為擴大內需、促進經濟高質量發展的重要引擎。當前，我國網絡購物用戶規模已超過9億人，購買國貨“潮品”、綠色商品等的用戶規模分別達5.3億人、2.3億人。



《藍皮書》顯示，互聯網技術的發展，推動了消費場景從線下拓展到線上，帶動了國貨“潮品”消費、文娛旅遊消費等一大批新消費增長點加速形成。網購用戶中，購買過國貨“潮品”的用戶占比接近六成。“618”期間，網絡零售額品牌榜前十位中，國產品牌占據6席。文娛旅遊消費增長較快，我國在線旅行預訂用戶規模已超過5億人，同比增長超過20%，今年1—4月，在線旅遊消費額增長77.6%。



《藍皮書》介紹，隨著互聯網技術的發展，綠色消費、健康消費、智能消費等新消費模式不斷塑造著人們的生活方式。數據顯示，25%的網購用戶近半年來購買過綠色節能產品。購買過健康和養生類產品的用戶占網購用戶的26.1%。購買過智能家居產品的用戶占網購用戶的25%。



此外，《藍皮書》還顯示，隨著互聯網技術紅利不斷惠及全體人民，出現了90後、00後、“銀發族”、女性群體和農村群體等數字消費新勢力。90後、00後網絡購物使用率分別達到95.1%、88.5%，是消費需求最豐富的數字消費群體。“銀發族”是數字消費增長極，我國60歲及以上銀發網民網絡購物使用率為69.8%。“銀發族”在健康醫療、文娛旅遊消費中表現相對突出，健康型、享受型消費升級趨勢明顯。農村網民線上消費能力不斷增強，網絡購物比例達到76.7%。