七一全城優惠　市民遊客食買玩盡興

左圖：食肆七一折優惠大受歡迎，舖外有長長人龍排隊等候入座。右圖：各零售商店大搞折扣優惠，讓市民開心購物。（大公報） 中評社香港7月2日電／大公報報導，香港昨日慶祝回歸祖國27周年，全城有多項餐飲、購物折扣優惠與消閒游樂活動，社會一片歡樂氣氛。有市民與旅客提前做好出游攻略，包括食肆折扣、免費博物館展覽、游電車河等，食買玩樂應有盡有，消費意欲大增。



有餐廳提供全單七一折優惠，等候光顧的市民大排長龍。有市民說，對香港經濟前景有信心，相信香港會持續繁榮穩定。飲食界立法會議員張宇人表示，發起七一優惠的初心是期望市民開心，遊客能分享香港回歸的喜悅。



餐飲業逾2200間食肆昨日提供不同的優惠推廣，零售管理協會的第二屆香港開心購物節也於昨日開鑼，食肆全單7.1折、晚市二人套餐99元、精選服裝產品71元等不同優惠，應有盡有。



“食飯有折扣，感覺賺了”



“一直都很想來香港，當然要在優惠日子過來。”來自順德遊客王先生說，從社交媒體上看到香港食肆、零售等有不同優惠，而兩地交通方便，可以做到“說來就來”。王先生早上和朋友去一間連鎖食肆，指定產品有7.1折，形容“食飯有折扣，我都感覺自己賺了。”他認為，政府及商界舉辦各類活動，明顯上有助帶動氣氛，他一抵達香港就看到慶祝回歸的宣傳海報、橫額。



有連鎖茶餐廳提供堂食全單七一折優惠，大公報記者下午在銅鑼灣、元朗的分店見到店外有排隊等候入內的食客人龍，有排頭位的食客說等候15分鐘。旅客陳小姐表示，兩人用膳人均消費不到80元，下午茶時段更以優惠7.1元食到葡撻，大贊“抵食”！留港三日兩夜的旅客朱小姐一直對香港美食特別感興趣，在社交平台上看到香港有特別優惠價可享用到下午茶、晚餐，就過來吃喝玩樂。



免費觀看展覽游電車河



市民李先生笑說，個別連鎖餐廳折扣最大，有全單71折，中午時段再到藝術博物館看免費展覽，以及乘坐免費電車“游電車河”，一整天的行程很豐富。他說對香港經濟前景有信心，旅客更樂意來港消費，市面氣氛逐步恢復，相信香港更加繁榮穩定。



太興集團總經理兼中式佳肴董事何小鋒期望，優惠能夠刺激市民留港消費，同時相信限定堂食優惠能夠吸引市民外出消費，帶動其他行業經濟。



飲食界立法會議員張宇人昨日在社交平台上表示，“食夠五餐、交足功課”，早午晚先後到不同餐廳用膳，包括早晨套餐、豬扒飯、果汁、蛋撻、冬瓜盅二人餐，最後更表示飲食優惠日，“市民要盡興、食遍全香港”，市民及遊客可感受到香港回歸的喜悅。