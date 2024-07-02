富權：如這不是認知戰，什麼才叫認知戰？

中評社香港7月2日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：如這不是“認知戰”，什麼才叫“認知戰”？！以下為文章內容。



“反認知戰”，這是民進黨當局在每次公職大選中“戰無不勝”的“犀利武器”。



所謂“認知戰”，原本是心理學上的名詞，指的是人類對於注意力、語言使用、記憶、感知、問題解決、創造力和思考等心理過程。但民進黨當局卻將之“改造”轉化為選舉語言及選戰策略。蔡英文在二零二零年“五二零”就職演說中首次提將“認知戰”端上正式文件的桌面上。她聲稱，台灣與中國大陸之間，在“超限戰”領域，已經進入“資訊戰”與“認知戰”的交鋒，且是現在進行式。因而可以說，蔡英文是繼在“二零二零”大選過程中，充分利用香港的事態及所謂“王立強事件”，大打“抗中保台”牌而騙取選票獲得成功後，“總結經驗”，進而提出“反認知戰”，讓民進黨在此後的公職選舉中運用。果然，在“二零二四”大選的過程中，賴清德和民進黨當局就將“反認知戰”與“反介選”等手段綜合運用，以“國安五法”和《反滲透法》為“法律依據”，在雖然有六成民意渴望“下架民進黨”之下，充分運用這些“武器”，在設法破壞“藍白合”的同時，也以各種“罪名”追殺其競爭對手，因而衹有四成名義的賴清德，居然也可以“有驚無險”地當選台灣地區領導人。



對此，台灣當局“國防智庫國防安全研究院”在研究報告中總結指出，“認知戰”在軍事上屬於“灰色地帶衝突”，難以區分平時或戰時，雖時都可以發動，並可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體平台。當前新型態的戰爭發展迅速，敵對國家也已逐漸避免武裝衝突的熱戰，轉而在網絡世界進行無聲的交鋒。其中“認知戰”則是中共對台新型的戰略之一。台灣也將網絡世界的認知戰，視為兩岸間已開打的戰爭領域。所謂的“認知戰”是意圖奪取一般民眾，對於資訊的認知，還有對事件的詮釋的話語權，也就是一般俗稱的“帶風向”。“認知戰”呈現出來的方式有“藉由捏造、散播虛假、爭議訊息，以達到影響大眾的認知，讓接受資訊的人對身處的體制的產生質疑、不滿，進而改變他的行為”，藉此擴大社會分化與對立。



為此，當年國共內戰時期“中統”的後身“法務部調查局”，曾經舉辦“認知戰國際學術研討會”，邀請民進黨“立委”沈伯洋等作演講。隨後於今年一月十七日成立“認知戰研究中心”，統合調查局兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處，下設認知研究、資料分析、應處反制三組，引入認知作戰背景源起、策略手法、趨勢態樣等學術理論，輔以蒐集、分析境外“敵對勢力”傳散影響台當局“國家安全”、擾亂社會安定、破壞友盟關係等爭訊即時通報，並使用軟體工具溯源清查異常帳號、協請社群平台業者下架、發布新聞揭露。另聘請學者專家擔任諮詢委員，提供專業分析意見，並舉辦研討會或與國內外智庫、執法機關交流合作，透由工作研討或經驗分享，提升因應境外敵對勢力對我認知作戰能量。

