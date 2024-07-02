富權：“橙燈”警示自打嘴巴也將流失管治權威

中評社香港6月29日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：“橙燈”警示自打嘴巴也將自討沒趣流失管治權威。以下為文章內容。



在大陸最高法院、最高人民檢察院、公共安全部、國家安全部、司法部聯合印發的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》公佈後，雖然國台辦發言人一再申明，大陸方面發布實施依法懲治“台獨頑固分子”的司法文件，不針對、不涉及廣大台灣同胞，針對的是極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。衹有依法懲治“台獨”頑固分子及其分裂行徑，才能維護台海局勢和平穩定；才能從根本上維護廣大台灣同胞的切身利益福祉。但正在為因為自己頑固堅持“台獨”立場、拒絕承認“九二共識”而導致兩岸交流繼續停滯，無法實現賴清德在“五二零”講話中承諾的“可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮”而頗為惱怒的賴清德當局，就如撿到一根“救命稻草”，將由自己造成的惡果的責任一股腦兒地推往對岸，並“就多幾錢肉緊”地推出了“橙燈”警示，並聲稱“強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳”。這實際上也是為繼續拒絕撤銷“禁團令”添加“理由”。



二零一四年八月二十八日，台灣當局“外交部”和陸委會同時發布自九月一日起實施的旅遊警示燈號標準。其中陸委會專責發布中國大陸、香港、澳門旅遊警示，按照“陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區”顯示，旅遊警示分為四級，最高的“紅燈”代表“不宜前往，宜盡速離境”，“橙燈”是“避免非必要旅行”，“黃燈”是“特別注意旅遊安全並檢討應否前往”，“灰燈”是“提醒注意”。



今次台灣當局對大陸及港澳地區出示“橙燈”警示，而非最高級的“紅燈”警示，似乎是折射了賴清德當局的微妙心理。一方面，作為“硬頸”偏執的賴清德，感到不對“意見”進行“反制”，就未能展示其當年連續二百三十二天拒絕前往台南市議會進行市政報告並備詢的“氣概”，否則就是“認慫”了，有損其管治權威；另一方面，倘是“下手”過重，祭出類似“禁團令”的“辣招”，就將會坐實其在“五二零”講話中的“可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始”是講假的。因此，陸委會副主委兼發言人梁文傑在解讀“橙燈”警示時特別說明，“不過燈號轉變主要是提醒國人注意，並不是強制事項”。



但即使如此，仍然讓台灣地區的旅遊業相關股市應聲下跌，“要食驚風散”。



畢竟，在台灣當局祭出“禁團令”之前，國際觀光旅館及旅行社，陸客及赴陸旅遊占營收比在百分之十左右。另一方面，雖然“禁團令”至今仍未開放，但去年台灣居民赴大陸（未含港澳）旅客仍達到一百七十六萬人次，僅次於赴日人數，為台灣居民第二大旅遊目的地。因而旅遊業者擔心，民進黨當局調升赴陸港澳燈號，儘管對影響民眾前往大陸意願不大，但對兩岸觀光交流有更負面影響，是在打擊旅行業，對業者不公。

