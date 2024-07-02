駐菲使館就中國公民在菲遇害全力開展工作

中評社北京7月2日電／據中國僑網報導，據中國駐菲律賓大使館微信公眾號消息，日前，中國駐菲律賓使館接到一名中國公民在菲遭綁架的報案求助，立即啟動應急機制，全力開展營救工作。使館積極協助家屬向菲國警反綁架局報警，在國內公安部門指導下與菲警方開展執法合作，通過外交渠道向菲方提出交涉，要求其盡快解救人質，採取切實措施保障在菲中國公民安全與合法權益。同時，使館還協調為被綁架者家屬來菲提供協助和便利。



不幸的是，該中國公民最終遇害。據瞭解，一同被害的還有一名美籍華人。使館向兩名遇害者表示哀悼，對凶手予以最嚴厲的譴責。使館向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，從多層面就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲凶手。



中國駐菲使館再次提醒赴菲中國公民切實提高安全防範意識。如遇緊急情況，請及時報警並與駐菲使領館聯繫，尋求幫助。



菲律賓報警急救電話：911



中國駐菲律賓使館領保協助電話：0063－2－82311033



中國駐宿務總領館領保協助電話：0063－32－3430008



中國駐達沃總領館領保協助電話：0063－9271304354



中國駐拉瓦格領館領保協助電話：0063－9178051226



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