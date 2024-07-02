駐埃及使館提醒中國公民注意暑期旅遊安全

中評社北京7月2日電／據中國僑網報導，據中國駐埃及大使館網站消息，暑期將至，不少中國公民計劃赴埃及旅遊。為確保大家安全出行，中國駐埃及使館提醒注意以下事項：



一、遵守埃及法律法規，尊重當地宗教禮儀、風俗習慣。詳細瞭解埃及居留和出入境要求，確保護照、簽證或居留許可合法有效，避免出現出入境受阻情況。密切關注當地安全形勢，盡量避免前往政府、軍隊、清真寺、教堂、廣場等敏感區域活動，如遇大量民眾聚集，請及時離開，不要逗留和參與。



二、合理選擇出行線路，勿因打卡、獵奇、跟風等原因前往所謂“網紅”景點，尤其是未開發、缺乏安全保障區域。謹慎選擇熱氣球、潛水、徒步登山等有一定風險的旅遊項目。不在夜間單獨外出，不從事可能危及自身和他人安全的行為。女性遊客著裝避免過於暴露，注意言談舉止，不與當地人有親昵舉動，以免造成誤會。妥善保管錢包、證件等重要物品。對主動送上門來的“關照”務必提高警惕，注意甄別，謹防詐騙偷盜。



三、埃及已進入高溫季節，部分旅遊城市氣溫達40度以上，應準備好水、食物、急救箱等應急物品，避免長時間在陽光下暴曬，注意休息，及時補水，以防中暑。部分偏遠地區移動網絡信號差，外出前應將個人行程及隨行人員信息提前告知親友，並與家人保持聯繫，避免引起家人不必要的擔心。



四、埃及部分路政設施較差，紅綠燈較少，當地司機開車速度較快，人車混行普遍，交通事故率高。如需包車出游，請選擇有資質的服務公司並簽訂合同，出行期間時刻關注埃方司機安全駕駛情況並及時作出提醒。不建議中國遊客選擇“自駕游”旅行。如確需自駕出行，請注意以下事項：



一是租車時請選擇信譽良好、提供全面保險的租車公司。在接收車輛前，請仔細檢查車況，尤其注意輪胎是否老化、胎壓和刹車片是否正常。與租車公司簽訂含有索賠機制的正式租賃合同，妥善保存相關材料，以備發生事故時有效維護自身權益。保存道路救援服務聯繫信息，防止行車途中車輛發生故障。



二是駕車時請嚴格遵守當地交通規則。埃及為左舵靠右行駛，與國內相同。駕車時應避免超速駕駛、闖紅燈、不系安全帶、使用手機等違法行為，切忌無證駕駛、疲勞駕駛、違規駕駛、危險駕駛。留意行人橫穿馬路情況，減速慢行，注意避讓。夜間道路能見度差，應盡量避免夜間行車。埃及部分道路減速帶較高，應注意提前減速過坎，避免磕碰底盤。



如遇突發情況，應保持鎮定，在確保自身安全情況下盡快向當地警方報警，並與駐埃及使領館聯繫尋求協助。



埃及報警電話：＋202－122



埃及旅遊警察：＋202－126



埃及急救電話：＋202－123



交通事故報警電話：＋2－01221110000



中國駐埃及使館領事保護與協助電話：＋202－27363556



中國駐亞歷山大總領館領事保護與協助電話：＋2－01274571836



外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：＋86－10－12308或＋86－10－65612308