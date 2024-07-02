駐俄羅斯使館提醒中國公民警惕電信詐騙

中評社北京7月2日電／據中國僑網報導，據中國駐俄羅斯大使館網站消息，近期，中國駐俄羅斯大使館領區又有多位中國公民遭遇電信詐騙，再次提醒領區中國公民務必提高警惕，謹防電信詐騙。



一、疑似詐騙的，大多有以下情形：



（一）通過電話通知當事人以下信息，進而進行電話轉接至所謂公檢法機關、中國駐外使領館、移民局的，如：稱當事人名下有違規電話、手機發送詐騙電話、包裹有違禁物品、名下銀行卡涉嫌詐騙、電話卡有問題等。



（二）通過微信、Whatsapp、Skype等網絡軟件通知、審理案件，與當事人單線溝通，而非面對面進行審理、溝通的。



（三）在網上或通過電話以涉及“國家機密”要求當事人保密、不得告知他人甚至父母，且對當事人進行監控的。



（四）稱出於保密理由，請當事人卸載各類社交媒體的。



（五）在網上或通過電話要求提交“保證金”“擔保金”進行資金清查或取保候審，或要求將資金轉至對方提供的安全賬戶的。



（六）在網上或通過電話以“國際刑警”“特警”等身份要求簽署文件或配合調查，出具“逮捕令”“通緝令”的。



二、防詐方法



（一）遇到上述或類似情況，判斷為詐騙情形的，謹記決不匯錢。



（二）詐騙分子可以通過軟件、技術手段隨意改動來電號碼顯示，要謹防被來電號碼迷惑。



（三）詐騙分子可能通過非法手段獲取當事人的信息，要謹防對方掌握當事人的個人信息而輕信對方。



（四）要謹防被“將被遣返”“吊銷簽證”等說辭所誤導，這些屬政府行為，各國執法機關不會通過電話通知個人。



（五）如無法辨別真偽，請及時與中國駐俄羅斯使領館、外交部全球領事保護與服務應急熱線或家人等可靠人員聯繫，請求確認或幫助。



（六）不法分子作案手段狡猾、蠱惑性、隱蔽性強，遇涉及個人財產時務必格外警覺，不隨意透露個人信息、不轉賬、不付款。涉及繳納學費、換匯等情況，請通過銀行等正規渠道，避免上當受騙。一旦遭遇財產損失，應妥善保存證據，及時向當地警方報案。如款項系通過國內銀行卡轉賬，可同時向國內戶籍所在地公安機關報警，盡快聯繫銀行或交易平台，要求其採取止付、凍結等相應止損措施。平時應關注瞭解防詐騙知識及案例，提高防詐騙意識和應對能力，謹防上當受騙。

俄羅斯報警電話：102



外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：



＋86－10－12308或＋86－10－65612308



駐俄羅斯使館領事保護電話：0074999518661



駐聖彼得堡總領館領事保護電話：0078127137605



駐哈巴羅夫斯克總領館領事保護電話：0074212340572



駐葉卡捷琳堡總領館領事保護電話：0079221509999



駐伊爾庫茨克總領館領事保護電話：0079647301058



駐符拉迪沃斯托克總領館領事保護電話：0079020780873



駐喀山總領館領事保護電話：0079172734789